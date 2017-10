Rozbřesk: Propad registrací aut v EU a nová post-exitová maxima koruny

Současný úspěch české ekonomiky je spojený především s průmyslem, který se už na HDP podílí téměř třetinou. Je to nesrovnatelně více, než v ostatních – zvláště pak západních zemích – EU. Jde přitom o dlouhodobý výsledek především expandujícího automobilového průmyslu, který se stal nejsilnějším průmyslovým oborem ČR, téměř největším zaměstnavatelem a hlavním exportérem zaměřeným především na unijní země, kde už od roku 2013 roste hlad po nových osobních automobilech. Boom automobilového trhu v Evropě nahrává tuzemské produkci směřující k novému historickému rekordu (ten poslední je zatím z loňska, kdy automobilky překonaly hranici 1,3 mil. osobních vozů).



Evropský trh je už pátým rokem v růstové fázi, a tak nezbývá, než si začít klást otázku, jak dlouho tento pro českou ekonomiku velmi pozitivní trend ještě může vydržet. Podle statistiky registrací se v ročním vyjádření na trhu realizuje více než 15 mil. nových vozů a každý měsíc dosud znamenal dosažení nového rekordu. Přesto je vidět, že tempo růstu automobilového trhu zvolňuje. Nijak dramaticky, ale přírůstky jsou ve srovnání s loňským rokem téměř poloviční. V samotném září došlo dokonce k poklesu trhu o 2 % a to především „zásluhou“ o 9,3 % nižších prodejů v Británii. Pokles registrací nových osobních vozů však hlásí dalších osm zemí včetně Německa (-3,3 %). Neznamená to ještě, že se dosavadní trend obrací, nicméně lze tyto výsledky brát jako první známky nasycení trhu.



Je to možná první signál toho, že se trh už přiblížil k hranici svých možností, i když stále platí, že zářijové výsledky vycházejí z docela vysokých srovnávacích základů. A nakonec na hranici svých možností se už nyní pohybují leckteré (i tuzemské) automobilky. Náš výjimečný ekonomický růst si tak nejspíše bude muset časem najít novou vzpruhu. Možnosti nepochybně existují, stačí se podívat na stále poddimenzovanou infrastrukturu.



TRHY

CZK a dluhopisy

Koruna včera otestovala nová post-exitová maxima, když se dostala až na 25,74 EUR/CZK. K novým ziskům ji posunuje vidina vyšších úrokových sazeb a nakonec zřejmě i výnosů na českém bondovém trhu, kde zahraniční hráči drží významnou část státních dluhopisů (na konci srpna 46 %, respektive přes 700 mld.). Zvýšení sazeb ČNB v listopadu je v podstatě sázkou na jistotu, a tak nezbývá než spekulovat, jak moc přepíše centrální banka svoji prognózu, která byla prozatím z pohledu zvyšování sazeb v roce 2018 docela konzervativní.



Prostor pro další posun nahoru existuje i v případě výnosů českých dluhopisů, neboť ministerstvo financí hodlá i v listopadu pokračovat s emisemi zaměřenými na střed a zvláště pak dlouhý konec výnosové křivky. K mání tak budou pěti až patnáctileté bondy v hodnotě až 24 mld. korun, tedy ve stejném objemu jako si naplánovalo na říjen.



Zahraniční forex

Víkendový jestřábí komentář předsedkyně Fedu posunul výš americké výnosy a dolar, který ale své zisky během dne korigoval. Další dobrá podnikatelská nálada ze Spojených států (konkrétně z oblasti New Yorku) pak pomohla zatlačit kurz eurodolaru pod hranici 1,18. Dolaru také možná pomáhají spekulace na toho, koho americký prezident Trump nominuje na šéfa Fedu. Ve čtvrtek se má setkat s J. Yellenovu a údajně jednat o její re-nominaci. Pokud by si Yellnová a Trump “plácli”, tak by to byla pro dolar další pozitivní zpráva, neboť Yellenová (ač spíše holubice) nyní uvnitř vedení Fedu tlačí na další růst úrokových sazeb.



Tak jako koruně, tak zlotému a forintu pomohly holubičí výroky přicházející z ECB. Speciálně forint může také těžit z očekávání, že na konci týdne zlepší agentura Moody's Maďarsku rating (resp. zřejmě zvedne jen výhled).



Ropa

Situace v Iráku, kde vládní jednotky obsadily ropná pole v okolí města Kirkúk, znervózňuje trh s ropou (údajně mělo dojít i ke krátkodobým výpadkům produkce v objemu cca 350 tis/barelů denně). Cena ropy Brent se tak včera snadno přehoupla přes hranici 58 USD/barel, i když se pod ní později vrátila s tím, jak trh vyhodnotil šance na dlouhodobější výpadky produkce.