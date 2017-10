Optimistické zprávy na obzoru dnešního dne

Kalendář dnešního dne slibuje optimistické zprávy. Německý indikátor ZEW pravděpodobně čeká další zlepšení. Americká průmyslová produkce by po výpadku v srpnu kvůli hurikánům měla v září opět přidat. Polská zaměstnanost roste skoro rekordním tempem, což tlačí na růst průměrné mzdy.

ZEW index v Německu v obou složkách přidá

Německý indikátor důvěry investorů ZEW podle odhadu ekonomů SG v záři vzrostl v obou složkách, ale zároveň podle jejich hodnocení stále nedosahuje úrovní, kde by v současné fázi hospodářského cyklu mohl být. Z toho důvodu předpokládají, že jak složka očekávání do budoucna, tak i hodnocení současné situace by se mělo v dalších měsících dále zlepšovat. Německé ekonomice se totiž daří a růst v druhé polovině roku by měl překračovat potenciální růst.

Průmyslová produkce v USA v srpnu poklesla o 0,9 % m/m v srpnu v důsledku hurikánové sezóny. Samotný Fed vyčíslil ztráty ekonomického výkonu americké ekonomiky v důsledku srpnového počasí na 0,75 pb z tempa ekonomického růstu v tomto období. Ztráty výkonu zaznamenala především síťová odvětví, těžba ropy a plynu. Po odeznění vlivu počasí v září tedy ekonomové SG očekávají opětovné oživení ve výši 0,2 % m/m.

Kurz eura k dolaru se včera usadil v úzkém pásmu kolem 1,180

Sezónně očištěná srpnová bilance zahraničního obchodu eurozóny překonala očekávání, ale euro z toho žádným způsobem neprofitovalo. Jeho kurz se včera pohyboval v úzkém pásmu kolem hladiny 1,180 USD/EUR.

Polský trh práce se dále utahuje

Dnešní regionální agenda obsahuje polská data z trhu práce. Zaměstnanost v září vzrostla o další 0,1 % m/m. Meziročně zaměstnanost v září v Polsku přidala 4,5 %, což je velmi solidní výsledek zaznamenaný naposledy v polovině roku 2008. Takový růst by měl podpořit meziměsíční růst průměrné hrubé mzdy o 0,2 % a meziroční tempo tohoto ukazatele by mělo dosáhnout 6,7 %.

Koruny posílila na další rekord; ceny klesat nebudou

V české ekonomice byly včera zveřejněny v podstatě poslední indikátory v tomto měsíci. Dynamika cen průmyslových výrobců v září dále akcelerovala a ukázalo se, že pokles spotřebitelských cen nebude jen tak v dohlednu. Za vývojem průmyslových cen stál především vývoj cen ropy, která se pohybuje na úrovni nejvyšších hodnot od poloviny roku 2015. Meziročně výrazně dražší je i produkce zemědělských výrobců, především z titulu živočišných výrobků. V září se zvýšily významněji i ceny tržních služeb. Ve stavebnictví byl ovšem cenový růst spíše mírný.

Běžný účet v srpnu opět skončil ve schodku. I ve druhém prázdninovém měsíci pokračoval odliv dividend, který byl ale poloviční ve srovnání s červencem. Dividendová sezóna se ale i tak blíží ke svému konci. Ve zbytku roku se běžný účet opět přehoupne do aktiva. Celoroční kladný běžný účet platební bilance bude ospravedlňovat trend posilující koruny.

Koruna na tyto včerejší údaje reagovala mírným posílením. Odpoledne tato tendence získala na síle a kurz koruny proti euru posílil až pod 25,74 CZK/EUR – nejsilnější hodnota od konce kurzového závazku. Následná korekce pak posunula kurz koruny zpět ke 25,80 CZK/EUR, kde uzavřel.