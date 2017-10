Ranní glosa: Propad registrací aut v EU

Současný úspěch české ekonomiky je spojený především s průmyslem, který se už na HDP podílí téměř třetinou. Je to nesrovnatelně více, než v ostatních – zvláště pak západních zemích – EU. Jde přitom o dlouhodobý výsledek především expandujícího automobilového průmyslu, který se stal nejsilnějším průmyslovým oborem ČR, téměř největším zaměstnavatelem a hlavním exportérem zaměřeným především na unijní země, kde už od roku 2013 roste hlad po nových osobních automobilech. Boom automobilového trhu v Evropě nahrává tuzemské produkci směřující k novému historickému rekordu (ten poslední je zatím z loňska, kdy automobilky překonaly hranici 1,3 mil. osobních vozů).



Evropský trh je už pátým rokem v růstové fázi, a tak nezbývá, než si začít klást otázku, jak dlouho tento pro českou ekonomiku velmi pozitivní trend ještě může vydržet. Podle statistiky registrací se v ročním vyjádření na trhu realizuje více než 15 mil. nových vozů a každý měsíc dosud znamenal dosažení nového rekordu. Přesto je vidět, že tempo růstu automobilového trhu zvolňuje. Nijak dramaticky, ale přírůstky jsou ve srovnání s loňským rokem téměř poloviční. V samotném září došlo dokonce k poklesu trhu o 2 % a to především „zásluhou“ o 9,3 % nižších prodejů v Británii. Pokles registrací nových osobních vozů však hlásí dalších osm zemí včetně Německa (-3,3 %). Neznamená to ještě, že se dosavadní trend obrací, nicméně lze tyto výsledky brát jako první známky nasycení trhu.





Je to možná první signál toho, že se trh už přiblížil k hranici svých možností, i když stále platí, že zářijové výsledky vycházejí z docela vysokých srovnávacích základů. A nakonec na hranici svých možností se už nyní pohybují leckteré (i tuzemské) automobilky. Náš výjimečný ekonomický růst si tak nejspíše bude muset časem najít novou vzpruhu. Možnosti nepochybně existují, stačí se podívat na stále poddimenzovanou infrastrukturu.