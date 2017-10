Volby a EU: Má Česko dál zůstat v NATO a Evropské unii?

Některé strany považují odchod z Evropské unie a NATO za naprosto vyloučený, pro jiné je to téma, které po volbách chtějí prosadit. Redakce TN.cz srovnala programové priority devíti stran, které v létě v průzkumech dosahovaly nejlepších výsledků.

V dalším díle předvolebního speciálu, ve kterém srovnáváme programové priority nejsilnějších politických stran, porovnáváme principy, které strany chtějí razit v zahraniční politice. Redakce TN.cz oslovila devět nejsilnějších stran, kterých se zeptala, zda chtějí, aby Česká republika setrvala v Evropské unii a v NATO a jaké vztahy by Česko mělo mít se světovými velmocemi, tedy s USA, Ruskem a Čínou.

Nejradikálnější postoj zastávají komunisté a SPD. "KSČM prosazuje celonárodní referendum o vystoupení z NATO, popř. vystoupení z jeho vojenských struktur," napsali TN.cz komunisté. NATO podle nich vyvolává napětí v Evropě. Vznesli dokonce požadavek na zrušení celé aliance a mají připravený alespoň návrh ústavního zákona na vypsání referenda na vystoupení z aliance. Pokud by jejich plán občané zamítli, referendum by bylo možné opakovat až za dva roky.

Nahradit NATO chtějí bezpečnostním systémem postaveným na partnerství Západu a Východu. Oproti tomu ovšem nechtějí vystupovat z Evropské unie. "Primárně chceme EU změnit, pokud se tak nestane pak je ohrožena její základní funkčnost. Takový krizový scénář bohužel není při pasivitě Bruselu vyloučen," píší komunisté s tím, že případnému referendu o vystoupení by měla předcházet veřejná debata.

K tomu, zda by chtěli vystoupit z NATO, se zástupci SPD nevyjádřili. Považují ale vypsání referenda o vystoupení z Evropské unie. "V politické i vojenské oblasti chceme posilovat vztahy se zeměmi takzvané Visegradské čtyřky," napsali zástupci SPD.

Pro ostatní strany je vystoupení ze Severoatlantické aliance nebo Evropské unie nepřijatelné. "Neplánujeme referendum o odchodu z EU nebo NATO. Přínos veškerých smluv stále převažuje nad negativy. Jako stát je ČR čistý příjemce," napsali Piráti. Že Česko má samozřejmě zůstat v alianci i EU potvrdili také zástupci ODS nebo hnutí Starostů a nezávislých.

Členství v NATO i EU je důležité i pro hnutí ANO. "V rámci NATO podporujeme myšlenku tzv. Evropského klubu, kde by evropští členové NATO řešili ty problémy, které příliš nepálí mimoevropské členy (USA a Kanadu), máme na mysli migrační krizi, kde by se mělo NATO angažovat v úderech proti pašerákům lidí," napsalo ANO. Unii chce reformovat zevnitř. Chce tlačit na to, aby Unie důsledně dodržovala čtyři základní svobody, na kterých je postavena. Chce prosazovat také důsledné dodržování Schengenských dohod.

"Díky oběma mezinárodním organizacím žijeme v míru, bezpečnosti a máme zajištěnou ekonomickou stabilitu. Musíme zůstat součástí těchto společenství, ale být pouze členy nestačí. TOP 09 bude prosazovat, aby byla Česká republika v rámci těchto organizací výrazně aktivnější a fungovala jako konstruktivní a spolehlivý partner," prezentuje svůj názor TOP 09.

Pro KDU-ČSL není EU jen ekonomickým projektem, ale také hodnotový prostor založený na společných křesťansko-židovských kořenech a principech demokracie, svobody, spravedlnosti, rovnoprávnosti a odpovědné solidarity. Lidovci chtějí, aby ČR byla aktivním členem NATO, konkrétně se třeba armáda zapojila do budování Sil rychlé reakce NATO nebo do sil Předsunuté vojenské přítomnosti v Pobaltí.

USA jsou garantem naší bezpečnosti, myslí si většina stran

Pokud jde o vztahy s velmocemi, většina stran trvá na co nejlepších vztazích se Spojenými státy. "USA je náš alianční spojenec, vztahy máme velmi dobré. Pro budoucnost euro-atlantického obchodu je důležité odmítnout protekcionistické návrhy současného prezidenta Trumpa. Rusko je agresor, proto vůči němu je primárně třeba řešit, zda dosavadní sankce, uvalené kvůli anexi Krymu, jsou dostatečně účinné, aby Kreml donutil opustit zabrané území," napsalo hnutí ANO s tím, že s Čínou chce obchodovat jako rovný s rovným, "nikoliv se shrbenými zády a patolízalstvím, jako to dělala ČSSD," dodalo hnutí. Ve vztazích s Čínou chce řešit i průmyslovou špionáž nebo zneužívání duševního vlastnictví.

Obdobně mluví také ODS. "USA jsou naším klíčovým spojencem a garantem našich bezpečnostních zájmů. Rusko svou imperialistickou politikou a flagrantním porušování mezinárodního práva představuje významnou bezpečnostní výzvu. V případě Číny (a částečně i Ruska) se může jednat o významného obchodního partnera, avšak neměli bychom v zájmu okamžitého zisku ignorovat naše bezpečnostní i kulturní zájmy a dlouhodobě zastávané pozice," píše strana.

Také pro lidovce jsou USA strategický partner a hlavní garant euroatlantické bezpečnosti. "Budeme usilovat o prohloubení spolupráce v oblasti obrany, kybernetické bezpečnosti, vědy a výzkumu," uvedla KDU-ČSL, pro kterou je strategický partner také Německo, s nímž chce prohlubovat spolupráci v politické, hospodářské a kulturní oblasti nebo ve vědě. Na režimech, které považují za nedemokratické, chtějí prosazovat co největší politickou a ekonomickou nezávislost.

Piráti upozorňují, že Česko mělo dlouhou dobu pověst země, která bojuje za lidská práva. Nyní podle pirátů tento kredit ztrácíme. "Podřizujeme ideály ekonomickým zájmům," nelíbí se straně a jako příklad uvádí jednání prezidenta Zemana v Číně nebo Kazachstánu.

Starostové a nezávislí chtějí vztahy s těmito státy mít diplomaticky nastavené s jasnou orientací na USA a EU. TOP 09 chce zlepšovat bilaterální vztahy s ostatními zeměmi. U velmocí jde podle strany o nerovný vztah a je potřeba hledat společná stanoviska s ostatními partnery v EU, což by podle TOP 09 mělo pomoci prosadit naše cíle.

Dobré a přátelské vztahy s velmocemi chce budovat také SPD. "Nechceme být nástrojem jejich případné konfrontace a chceme přispívat k jejich dialogu a spolupráci při řešení globálních problémů. Cílem je zabezpečení míru a stability pro Českou republiku," vysvětluje SPD.

Komunisté jsou přesvědčeni, že ekonomické sankce politické problémy neřeší, naopak v zemích, vůči kterým jsou uvaleny, posilují pozici režimů. "Globální problémy je možno řešit pouze u kulatého stolu, u kterého si jsou všechny státy rovny, a nikdo není jinými perzekuován," myslí si komunisté. Globální problémy, jako oteplování planety, terorismus nebo obchod s drogami, podle nich neznají hranice.

Zástupci ČSSD se ve stanovené lhůtě nevyjádřili.