Miliardová investice do továrny na výrobu lithiových baterií HE3DA zahájena

Unikátní stavba dnes byla zahájena v Horní Suché u Havířova. Díky investici v hodnotě 1 miliardy korun od českých investorů Battery Unite vznikne do 18 měsíců nejmodernější továrna na výrobu baterií Magna Energy Storage.

Po deseti měsících od zahájení sériové výroby unikátních baterií HE3DA v pražských Letňanech, které mohou změnit budoucnost ukládání energie, byla na severní Moravě zahájena výstavba továrny, která razantně zvýší výrobní kapacity. Ročně by měla vyprodukovat baterie s kapacitou 1,2 GWh. Po výstavbě bude následovat půlroční zkušební provoz. Továrna bude nejekologičtějším provozem svého druhu na světě a bude plně robotizovaná.

„Tento projekt má všechny parametry, které jsme se jako vláda zavázali podporovat: je technologicky vyspělý, využívá českých patentů, podporuje vědu a výzkum a je navíc ekologický. Přeji jeho autorům hodně štěstí a co nejméně byrokratických překážek,“ řekl při poklepání základního kamene náměstek ministra průmyslu a obchodu Jiří Koliba.

„Půjde o továrnu, kterou by nám mohl závidět nejen Elon Musk. Technologicky naprosto výjimečný projekt umožní vyrábět obrovské množství unikátních akumulátorů založených na světově patentované technologii HE3DA. Továrna bude vypouštět čistší vzduch, než který do ni vejde, bude plně automatizovaná a umožní plynule měnit výrobu podle požadavku zákazníků. Baterie jsou velmi bezpečné, skoro nezničitelné a velmi snadno se dají zapojovat do velkých power boxů,“ uvedl dnes ředitel Magna Energy Storage Václav Binar.

„Jsme velmi rádi, že se jsme se stali součástí investice. Čeští investoři do projektu postupně vloží miliardu korun, první fáze kapitalizace byla v těchto dnech skončena a může se tak rozjet stavba v Horní Suché. Je pro nás z hlediska prestiže důležité, že jsme se stali prvními investory takto převratné výroby,“ uvedl Milan Rýdl z privátního fondu Battery Unite, který je registrován u České národní banky.

„Jsem vážně šťastný, že můj vynález se dostává do masivní výroby. Díky tomu získá Česká republika celé nové odvětví skladování energie, které zaměstná desetitisíce lidí,“ komentoval přípravné práce autor patentu Jan Procházka, ředitel firmy HE3DA.

Výrobní hala bude napájena z vlastních zdrojů, kdy veškeré energie, teplo i voda budou využívat efektivní technologie na jejich úsporu a recyklaci. Zároveň bude továrna 100procentně ekologická: bezprašnost a bezemisní výrobu zajišťují české nanofiltry a Hepa filtry, které vypouštějí čistší vzduch, než který vstupuje do procesu. Díky tomu bude nejekologičtější továrnou tohoto druhu na světě.

Vnější plocha výrobní haly a její podloží budou využity jako plochy pro akumulaci energie ze slunce a tepelné energie ze země. Manipulace a doprava v gigafactory bude zajištěna na plně elektrické bázi. V budoucnu bude rovněž vývoz a dovoz materiálů do výrobní haly zajištěn čistě elektrickou dopravou.

Výrobní technologie HE3DA bude jednou z prvních, která bude kompletně robotizovaná a automatizovaná, výrobní procesy budou splňovat podmínky Průmyslu 4.0. Půjde tedy o ukázkový příklad moderní investice s vysokou přidanou hodnotou, který dává prostor pro vznik celého nového odvětví s možností uplatnění pro desetitisíce lidí.

Baterie, kterou patentovala společnost HE3DA, dokáže sloužit jako energetická banka pro skladování velkého množství energie za velmi nízkou cenu, avšak s vysokou bezpečností. Firma vyvinula dva základní typy baterií. Robustnější, se silnějšími elektrodami a delším nabíjením, bude sloužit jako energetická banka pro skladování velkého množství energie za co nejnižší cenu. Druhý typ, se slabšími elektrodami, umožňuje mnohem rychlejší nabíjení a vybíjení a bude mít využití v elektromobilech nebo v energetice jako zásobárna velmi rychle dostupné energie. Například jako rychlá záloha proudu pro vykrývání špiček či výpadků. V současnosti se baterie naplno nabije již za méně než hodinu.

