Summary: Míří spojení amerického T-Mobilu a Sprintu do finále?

T-Mobile US

Po několika týdnech odmlky tady máme další zprávy ohledně fúze třetího a čtvrtého největšího bezdrátového operátora v USA. Dle anonymních zdrojů se zdá, že jsou tyto dvě společnosti konečné připraveny oznámit záměr vzájemného spojení. Zajímavější je však dodatek, že dopředu neplánují žádnou divestici svých aktiv. Operátoři si pravděpodobně chtějí udržet co nejširší vysílací pásmo a dotáhnout synergie na maximum a nejdřív si tedy počkají na požadavky regulátora. Připomeneme, že TMUS v tomto roce skoupil v aukci 45% frekvencí v 600MHz pásmu za 8 mld. USD. Sprint oficiální nabídku nepodal. Uznáváme, že minout všechnu svoji hotovost na rozvaze (na účtech zůstalo 180 mil. USD na konci 2Q2017) jen proto, aby byla část spektra poměrně vzápětí odepsaná, by nebylo příliš strategické. Je třeba však poukázat na fakt, že kombinovaný TMUS a Sprint by ovládal dohromady více než 300 MHz vlnového spektra. Ani zavedení hráči, Verizon a AT&T, nedisponují takovýmto pokrytím. Je vysoká pravděpodobnost, že regulátor bude mít značné výhrady.

Aby toho nebylo málo, agregovaný počet zákazníků (z kategorie wireless) těchto operátorů je cca 134 mil. Nově vzniklá společnost by se tak dostala do těsného závěsu za Verizon (147 mil.) a AT&T (137 mil.). Další v pořadí, US Cellular, by se svými 5 mil. zákazníků zůstal daleko za svými konkurenty (můžeme-li v tom případě ještě vůbec mluvit o konkurenci). Tržní prostředí by se tím opět o něco přiblížilo směrem k oligopolu. To však nemusí být nutně známka toho, že se rozšíří přebytek výrobce na úkor přebytku spotřebitele. Za příklad si vezměme tvrdou hru, kterou T-Mobile US nadále hraje s levnými datovými balíky. Takovéto boje můžou pokračovat spolu s příchodem technologie 5G, která se očekává v nejbližších letech.

Určitě se však můžeme připravit na tvrdá vyjednávání s regulátorem, kterým je v tomto případě U.S. Federal Communications Commission. I když je tato administrativa zajisté nakloněna korporátní sféře (stačí se podívat na profil Ajita Paia, současného šéfa tohoto úřadu), můžeme si být téměř jisti, že určité koncese se po T-Mobile a Sprint budou požadovat. To si samozřejmě uvědomuje také management. Jedním z jeho hlavních vyjednávacích bodů bude pravděpodobně synergie při zavádění technologicky a finančně značně náročné 5G sítě. Tato technologie si vyžaduje vysokou frekvenci (od 30GHz nahoru), která umožní rychlé a objemné bezdrátové datové toky díky krátkým vlnovým délkám. Nevýhodou je, že krátké vlnové délky (jak jejich napovídá název) mají krátký dosah a ztrácí se při přechodu zdmi. Infrastruktura nutná pro pokrytí musí být tím pádem hustší, což ústí ve vyšší kapitálové a provozní výdaje. Přesvědčí-li vyjednávací týmy operátorů, že přenesou úspory na zákazníka v podobě příznivějších cen, tak by regulátor mohl být shovívavější.

Trh netrpělivě čeká na jakékoli jednoznačné zprávy ohledně fúze. Také kvůli nejistotě ohledně její budoucnosti dnes T-Mobile US obchoduje s diskontem vůči cílové ceně trhu ve výši 16 %. Efekt je patrný také na relativní valuaci. Plánovaný poměr Enterprise value a EBITDA k roku 2018 má v případě TMUS hodnotu cca 7,0x, což je srovnatelné se společnostmi Verizon a AT&T. To jsou však stabilní dividendové tituly, od kterých se neočekává další prudký růst a jejich valuace by tak měla být poměrně nižší. Z toho můžeme vyvodit, že stagnující cenu akcií T-Mobile US pomalu dobíhají zisky a TMUS se postupně stává relativně levnějším titulem.

Trhy na oznámení téměř nereagují a TMUS zůstává na páteční zavírací ceně. Sprint posiluje jen o 1 %.