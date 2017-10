Češi neřeší povinné ručení a ročně přicházejí o cca 5 mld. Kč

Pokud bychom všichni dbali o aktuálnost svých pojistných smluv, dokázali bychom – pochopitelně k ne příliš velké radosti pojišťoven – ušetřit v součtu řádově miliardy korun. Podle výpočtů Suri jen čeští motoristé každým rokem na havarijním pojištění a povinném ručení zaplatí pojišťovnám alespoň o pět miliard korun více , než by museli. Podle výzkumu služby Suri totiž většina lidí neřeší zastarávání pojistných smluv a třeba průměrná délka smluv z oblasti pojištění domácností činí 6 let, v případě pojištění automobilů 5 let. V případě jejich aktualizace tak mohou lidé výrazně ušetřit, či si za stejné peníze podstatně zlepšit pojistné podmínky.





Ze zjištění Suri vyplynulo, že skoro dvě třetiny (61 %) Čechů neví, co je to výročí smlouvy a zhruba stejný počet lidí (64 %) muselo s výpovědí smlouvy počkat – tj. zažilo situaci, kdy chtěli zrušit smlouvu, ale museli počkat, protože byla uzavřena na určité období. Přestože mezi mnohými lidmi panuje přesvědčení, že strážcem domácí kasy jsou ženy, tak podle výzkumu Suri se o smlouvy častěji starají muži (42 %) než ženy (30 %) a překvapivě jen minimum párů (2 %) postupuje společně (zbytek pak nedokáže odpovědět).





Právě podobná zjištění stála u startu služby Suri, která vyhledává, porovnává a doporučuje nejvýhodnější pojišťovací a finanční produkty na trhu a zároveň uzavřené smlouvy reviduje a neustále porovnává s ostatními nabídkami na trhu, čímž zajišťuje jejich stálou aktuálnost. „Z osmi tisíc klientů, kteří přes Suri v průběhu prvního roku uzavřeli smlouvu skoro třetina klientů (30 %) změnila při revizi produkt za výhodnější, přičemž 73 % klientů ušetřilo více než 25 % ceny pojištění,“ říká Pavel Jechort.

Jedni chtějí ušetřit…

Většina lidí (podle poznatků Suri 60 %) chce především ušetřit. A zkušenosti Suri z prvního roku fungování přitom ukazují, že úspory mohou být i velmi vysoké. „Jeden příklad za všechny: řešili jsme pojištění vozu Subaru Forester z roku výroby 2007. Majitel za povinné ručení a havarijní pojištění zaplatil 17 000,- Kč a to s plnými bonusy za bezeškodní průběh. Suri cena činila 12 607,- Kč a to při pojistném limitu 50/50,“ říká Pavel Jechort, ředitel Suri. (Pozn. první limit 50 milionů korun se vztahuje na škodu na zdraví či usmrcení, druhý na škody na majetku).

Jiným typickým příkladem může být pojištění jednoho z nejrozšířenějších automobilů u nás – Škody Octavia Combi. „Majitel za vůz z roku výroby 2011 platil za povinné ručení a havarijní pojištění v součtu 8 650,- Kč a to při limitu 50/50 a s plnými bonusy za bezeškodní průběh. Při zachování parametrů činila Suri cena 6 730,- Kč, což představuje snížení o více než čtvrtinu,“ říká Pavel Jechort.

…druzí získat více