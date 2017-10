Zahraniční investoři dále skupují české dluhopisy

Běžný účet skončil i v srpnu v červených číslech, když přebytek zahraničního obchodu nedokázal úplně pokrýt dividendy odcházející za hranice.



Výsledek vnější bilance ČR nebyl ani v srpnu nijak překvapivý. Na jedné straně slušný přebytek obchodní bilance a bilance služeb, na straně druhé pokračující dividendová sezóna. Schodek tentokrát dosáhl -8,1 mld. korun, nicméně nijak významně nemění celkově příznivou bilanci země. Stále platí, že za celý rok se díky výborným výsledkům obchodu udrží běžný účet v plusu – okolo jednoho procenta HDP. Nicméně i nadále je třeba počítat, že se silným růstem domácí spotřebitelské i investiční poptávky porostou i dovozy do ČR a trend permanentního růstu přebytku zahraničního obchodu se na čas zastaví.





Naproti tomu vysoká ziskovost tuzemských firem se časem projevuje i ve zvýšeném odlivu dividend do zahraničí. Na druhou stranu máme ovšem stále na paměti, že zahraniční podniky své zisky nejenom převádějí ven, ale i reinvestují. A nedostatek zaměstnanců při současně vysokých objednávkách vlastně takovým reinvesticím (převážně do automatizace) přejí.Finanční účet potvrdil, co už trhy vnímají delší dobu, a sice že zájem zahraničních investorů o české dluhopisy neutuchá. Nejenom o ty státní, které už ze 46 % skoupili, ale i o ty soukromé. Ukazuje se, že vznikající úrokový diferenciál spolu s vidinou dalšího posílení koruny zůstává lákadlem pro další investory a masívní odliv dřívějších spekulantů z trhu se zatím nekoná.Vnější bilance ČR zůstává příznivá, i když nepočítáme s jejím dalším zlepšováním v důsledku vyšších dovozů a nejspíše i dividend. Přesto ČR může i nadále počítat s přebytkovým běžným účtem platební bilance v rozsahu do 1 % HDP