Volby: Programy stran v oblasti bezpečnosti, obrany.

Posílit výdaje na obranu, zkvalitnit práci policie či dokonce zavést povinný vojenský výcvik. Tak plánují nejsilnější politické strany zajistit bezpečnost České republiky a českých občanů. Redakce TN.cz srovnala plány nejsilnějších politických stran na to, jak chtějí zajistit bezpečnost. Devíti stranám, které dosahovaly v červencových průzkumech nejlepšího výsledku, jsme rozeslali dostazník, ve kterém jsme se ptali, na co se chtějí soustředit v otázce zajištění bezpečnosti a zda má Česká republika dávat na obranu 2 % HDP, jak stojí v závazcích Severoatlantické aliance (NATO). Většina stran se chce opírat o profesionální armádu podpořenou dobrovolnými zálohami. Jinak to vidí SPD, která by zavedla povinný osmitýdenní vojenský výcvik pro všechny muže. Odmítá dávat 2 % HDP na obranu, jak vyplývá ze spojeneckých závazků. Chce efektivní modernizaci techniky a nákup nové, na jejíž výrobě by se měl podílet český průmysl. Nebezpečí pro ČR vidí v politice Evropské unie. K zajištění vnitřní bezpečnosti podle strany pomůže také zavedení odvolatelnosti soudců a vymahatelnosti hmotné odpovědnosti soudců a státních zástupců. Chce kriminalizovat prosazování islámského práva šaría a džihádu.

Úplně jiný přístup k zajištění bezpečnosti nabízí třeba ODS, která uvedla, že jádrem obrany ČR je profesionální armáda. "Pro vnitřní bezpečnost je třeba i kvalitní fungování a koordinace činnosti všech složek integrovaného záchranného systému v čele s policisty, hasiči a záchranáři," napsala ODS. Uvedla také, že bez zapojení občanů není možné dosáhnout žádoucí úrovně bezpečnosti země. Zcela jednoznačně by dávala 2 % HDP na obranu.

K tomu se zavazuje také TOP 09, podle které je potřeba dát partnerům najevo, že se na nás mohou spolehnout. "TOP 09 prosadí modernější vybavení pro armádu a zajistí její rozšíření vybudováním třetí bojové brigády. Podporujeme větší roli aktivních záloh, sloužících jako efektivní a rychle dostupná rezerva pro případy nouze," napsala strana. Upozorňuje také na potřebu připravit se na hybridní hrozby, jako terorismus, kybernetické útoky a dezinformační kampaň.

Na vybudování třetí brigády se TOP 09 shodne s hnutím ANO. To chce zvýšit početní stav armády na 30 až 35 tisíc vojáků a 5 tisíc příslušníků aktivních záloh. Pozornost chce věnovat modernizaci vrtulníkové letky a větší pozornost by měla být věnována také kybernetickým hrozbám. Hnutí chce také novelizovat branný zákon, aby mohly vzniknout tzv. dobrovolné zálohy. Úrovně 2 % HDP vydávaných na armádu chce hnutí dosáhnout do roku 2024.

Priority hnutí STAN jsou výkonná policie, která je si vědoma práv občanů, a dobře vyzbrojená armáda. "V těchto oblastech musí být stát silný a výkonný, naopak v jiných by se měl vzdát části pravomocí ve prospěch samospráv," napsali Starostové. Na armádu chtějí dávat 2 % HDP, ale až potom, co bude jasně vymezena strategie vyzbrojení.

Piráti chtějí zavést jasný kariérní řád pro příslušníky policie i armády. "Uvolníme ruce policistům pro efektivnější práci v ulicích - chceme trestní řízení bez nadbytečných formalit," uvedli s tím, že stávající trestní řád z roku 1991 je zastaralý. Spojenecké závazky chtějí plnit. Ty přemrštěné je podle nich ale potřeba revidovat. Kupříkladu upozorňují, že americký prezident sice kritizuje, že státy neplní spojenecké závazky, ale země EU nemají ani společnou obranu.