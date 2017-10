Naplno se výsledková sezóna rozeběhne i v Evropě (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Dnes bez nových firemních zpráv.

Evropské akcie do nového týdne jednoznačným trendem nevstoupí.

Ve Spojených státech bude zveřejněn předstihový ukazatel výrobní aktivity v okolí New Yorku, během týdne se dozvíme nové informace z trhu nemovitostí či o průmyslové výrobě. Ve středu pak bude zveřejněna Béžová kniha Fedu. Eurózona dnes nabídne obchodní bilanci, v dalších dnech týdne inflaci nebo německý ZEW index.Výsledky hospodaření dnes reportuje americká mediální internetová společnost Netflix.

Analytici Société Générale snížili doporučení pro americkou banku Citigroup na Prodat. S horším doporučením Držet nyní oceňují i akcie britského dodavatele součástek do automobilového a leteckého průmyslu GKN.

Obchodování na zámořských trzích

Americkému akciovému trhu se poslední den minulého týdne dařilo. Všechny hlavní akciové indexy si polepšily. Nejvíce se dařilo technologickému Nasdaqu, který vzrostl o 0,2 %, v případě průmyslového Dow Jones a S&P 500 šlo o zisky okolo 0,1 %. Z pohledu sektorů se v rámci nejširšího indexu dařilo nejvíce právě informačním technologiím, které si připsaly půl procenta, těsně je následovali těžaři komodit, jejichž zisky byly jen o několik setin procenta nižší. Mezi největší propadlíky se zařadily akcie telekomunikačních společností a síťových odvětví.

Asijské akciové trhy do nového týdne vstoupily ve většině případů růstem. Nejziskovějším index je Hang Seng, který si připisuje necelé jedno procento a těží především z plánů na snížení transakční daně při obchodování s akciemi. Naproti tomu čínské pevninské indexy klesají. Akcie obchodované na burze v Šenčenu padají o výrazných 1,2 %.

V tomto týdnu půjdou makroekonomická data spíše stranou, když ve světle důležitých dat v minulém týdnu budou ta nadcházející méně zajímavá, a to na obou stranách Antlantiku. O to větší pozornost budou investoři soustředit na výsledkovou sezónu, která se naplno rozeběhne i na evropském kontinentě. Makroekonomický obrázek by však akciovým trhům měl zůstat podporou. Na asijských trzích bude jednou ze stěžejních událostí 19. kongres čínské komunistické strany a její nový vládní program.