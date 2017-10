Suverénní Kurz: Rakouské volby ovládli lidovci

V předčasných parlamentních volbách v Rakousku zvítězila Rakouská lidová strana (ÖVP) dosavadního ministra zahraničí Sebastiana Kurze. Podle předběžných konečných výsledků, které ale neobsahují hlasy z korespondenčního hlasování, získala 31,4 procenta. Na druhém místě podle těchto výsledků skončila protiimigrační Svobodná strana Rakouska (FPÖ) a na třetím sociální demokracie (SPÖ) kancléře Christiana Kerna. Podle odhadů agentur SORA a ARGE se ale po započtení korespondenčních hlasů pořadí FPÖ a SPÖ otočí. Do parlamentu se zřejmě dostalo pět politických stran, nebudou mezi nimi ale asi dosud parlamentní Zelení.

Podle předběžných konečných výsledků, které večer oznámilo ministerstvo vnitra, získala ÖVP 31,4 procenta, FPÖ 27,4 procenta a SPÖ 26,7 procenta hlasů. V těchto výsledcích ale není započítán rekordní počet zhruba 750.000 hlasů z korespondenčního hlasování, ani další desetitisíce hlasů voličů, kteří pomocí volebních průkazů hlasovali jinde než v místě svého bydliště. Volební účast vzrostla oproti předchozím volbám ze 75 na 80 procent.

Agentury SORA a ARGE shodně odhadují, že po započtení statisíců hlasů z korespondenčního hlasování, které se začnou sčítat v pondělí, si FPÖ a SPÖ místa prohodí, a sociální demokraté tak nakonec skončí druzí. Podle agentury SORA by mohla nakonec ÖVP získat 31,7 procenta, SPÖ 26,9 procenta a FPÖ 26 procent hlasů. Čtyřprocentní hranici potřebnou pro vstup do Národní rady podle obou agentur překonají ještě liberálové z NEOS se zhruba pěti a Kandidátka Petera Pilze s o něco více než čtyřmi procenty hlasů. Zelení se podle SORA i ARGE do parlamentu zřejmě nedostanou. Podle předběžných konečných výsledků dostali pouze 3,3 procenta hlasů, tedy o 9,1 procentního bodu méně než v roce 2013.

Výsledek se započtenými korespondenčními hlasy by měl být znám nejpozději ve čtvrtek. Konečný úřední výsledek by mělo ministerstvo vnitra oznámit 31. října. Nový parlament se sejde 9. listopadu.