Rozbřesk: Po rakouských volbách trhy vyhlížejí ty české... koruna dál lehce sílí

Po rakouských volbách, ve kterých vyhrála pravice a posílila nacionalistická strana svobodných, čeká volební klání další víkend i Česko. České volby na rozdíl od zkušeností našich sousedů v Maďarsku nebo v Polsku málokdy revolučně změní hospodářské směřování země. A i proto se jich trhy zpravidla moc nebojí, ale ani od nich nic pozitivního neočekávají. Podobný scénář očekáváme i dnes.



Ekonomické a tržní dopady rozebíráme ve speciální předvolební analýze. Nejpravděpodobnější zůstává, soudě podle předvolebních průzkumů, že vládu sestaví vedoucí hnutí ANO (a to ať už s obžalovaným Andrejem Babišem nebo bez něj). Z průzkumů vychází jako o něco pravděpodobnější pokračování středo-levicové koalice s ČSSD a KDU-ČSL, teoreticky je však možná také pravicová koalice s ODS a KDU-ČSL. V ani jedné variantě se nedá zcela vyloučit tichá (nebo i přímá) podpora Pirátů, méně pravděpodobné je zapojení TOP 09 (ostřeji vystupující proti hnutí ANO).



Pro trhy by byl asi nejvíce negativní takový scénář, ve kterém by s obžalovaným Andrejem Babišem a jeho stranou ANO nechtěly spolupracovat žádné tradiční demokratické strany. A kvůli tomu by hrozily buď předčasné volby, nebo koalice ANO, komunistů a antisystémové SPD.





Ať už bude po volbách pokračovat středo-levicová koalice nebo ji vystřídá tým středo-pravicový, politické programy ukazují na další uvolnění rozpočtové politiky. U pravicových stran přes nižší daně, u ČSSD přes výraznější výdaje (zejména na podporu rodin a seniorů). Další rozpočtová stimulace se ovšem tentokrát bude trefovat do samotného vrcholu hospodářského cyklu a především vyšší sociální výdaje mohou ještě “přitopit pod kotlem”. To je pro nás o důvod víc, proč věřit pokračujícímu zvyšování úrokových sazeb – zdražování peněz. Současný cíl ČNB (podle srpnové prognózy) je 2 % za 2 roky a již listopadová prognóza se bude pravděpodobně přepisovat směrem vzhůru.

TRHY



CZK a dluhopisy

Česká koruna v závěru týdne sklouzla ke 25,80 EUR/CZK. Pomáhaly ji spíše technické faktory - skutečnost, že v uplynulých týdnech prorazila 26,00 EUR/CZK, a další lehký nárůst korunových sazeb implikovaných forwardy (nebo cross currency swapy). Doznívat také mohly jestřábí komentáře Vojtěcha Bendy z ČNB a svoji roli bezesporu sehrává příznivé klima na globálních trzích (VIX se znovu blíží k historickým minimům), které nahrává spekulativním sázkám na koruně.



Zahraniční forex

Dolar měl během pátečního dne tendenci posilovat k euru, ale po inflaci se rychle vydal opačným směrem a oslabil. Díky naději, že země zamíří k měkkému brexitu, měla nad dolarem od pátečního rána navrch britská libra.



Tento týden bude z pohledu dat poměrně chudý a tak se pozornost může spíše zaměřit na vystoupení centrálních bankéřů. Do hry se opět dostane šéfka Fedu Yellenová a prezident ECB Draghi.

Z pohledu ostatních měn čeká na zlotý sada tvrdých dat za září.



Ropa

Cena ropy Brent na začátku nového týdne poskočila vzhůru. Roli sehrálo více faktorů, zejména se však pozornost stočila na Blízký východ. Prezident Trump jednak hrozí obnovením sankcí vůči Íránu (zatím jsou v tomto směru USA osamocené), jednak obavy vyvolává posun iráckých jednotek směrem ke Kirkúku, v jehož blízkosti se nachází významná naleziště ropy a je ovládán Kurdy. Trh mohly ovlivnit i informace o poklesu producentské aktivity v USA.