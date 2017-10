Investice do podílových fondů? Využít se dá rostoucích cen realit

Vladimír Urbánek, redaktor Kurzy.cz se v offline emailové komunikaci ptal Miloše Filipa, Head of Pruduct investiční společnosti Generali Investments CEE na jeho názory týkající se situaci v sektoru podílových fondů v době nulových úrokových sazeb, na výhody investování do podílových fondů, na fondy kvalifikovaných investorů, na fondy investující do nemovitostí … Odpovědi na tyto a mnohé další dotazy vám předkládáme k zamyšlení níže.

Jaké jsou aktuální trendy v investování do podílových fondů ze strany investorů?

Burzy ve světě rostou osmým rokem po sobě. To je samozřejmě prostředí, které je příznivé pro investování. Pokračující růstové roky totiž zpravidla přitahují pozornost investorů a následně objemy investované do podílových fondů. Českému hospodářství se nebývale daří a lidé do fondů investují vyšší podíl svých úspor než tomu bylo dříve. Zájem o čistě akciové fondy vidíme obvykle v investorské populaci u 10-15 % investorů, kteří si troufnou na podobný typ dynamických investic. Většina našich retailových klientů však využívá zejména smíšené fondy, ať už formou pravidelného investování nebo chytrých investičních programů.

Které typy fondů doporučujete pro investory v dnešní době nulových až záporných úrokových sazeb jako nejvhodnější?

Dnešní doba nízkých úroků v bankách výnosy investičních fondů relativizovala. Investoři by sice stále rádi dosahovali v dluhopisových fondech ročních výnosů okolo 3 % jako před několika lety, tržní situace to ale neumožňuje. Pokud se dnes lidé stále poohlíží po výnosech na této úrovni, musí do portfolia zařadit fondy s o něco vyšším rizikovým profilem: ať jsou to smíšené fondy s akciovou složkou, případně sektorové a tématicky laděné fondy.

Jak se na českém trhu prosadily fondy kvalifikovaných investorů? Vyhledávají je vaši klienti a proč?

Fondy kvalifikovaných investorů si v České republice stále více vyšlapávají své místo na slunci. Od roku 2003 prošly značným vývojem, ať legislativním či z pohledu obliby investorů. S tím, jak se český investiční trh na jedné straně kultivuje a vzdělává a na straně druhé snižují výnosy z úspor, roste poptávka po fondech kvalifikovaných investorů zejména ze strany zkušenějších a také majetnějších investorů. Hlavní dvě výhody fondů kvalifikovaných investorů vidím v tom, že se mohou za prvé, zaměřit na zajímavou, životaschopnou investiční myšlenku a za druhé, nesvazují je přísné rizikové limity jako u standardních nebo speciálních investičních fondů.

Má také Generali Investment CEE ve svém portfoliu otevřené fondy kvalifikovaných investorů?

Naše investiční společnost v říjnu otevřela již třetí takový fond. Jednoznačně u našich investorů pozorujeme chuť jít za vyššími výnosy do korporátních dluhopisů bonitních emitentů. V prvních našich dvou produktech jsme proto nabídli investorům možnost investovat do firemních dluhopisů vybraných finančních skupin. Vedle toho samostatnou kategorii představují zájemci o investice do nemovitostí, které dnes povzbuzuje současný několikaletý růst cen nemovitostí v České republice. Pro ně jsme nejnověji otevřeli upisovací období Generali Realitního fondu končící krátce před Vánocemi.

Při dnešní ceně nemovitostí se zdá být fond dobrou možností k investici. Jak však vidíte budoucnost fondu, pokud se zlomí růstový trend a ceny nemovitostí začnou padat?

Nemyslím si, že by nás v současné situaci minimalistických úrokových sazeb v blízkých letech čekala nějaká dramatická a prudká obrátka na českém realitním trhu. Nenaznačují to ani expertní analýzy, které máme k dispozici. Spíš bych očekával postupné zpomalování růstu cen nemovitostí, možná směrem k jejich stagnaci. Nový Generali Realitní fond je přitom konstruován s pevnou dobou trvání jako čtyřletý. Investuje do sedmi rezidenčních a komerčních nemovitostí v krajských městech Plzni a Brně. Regionální nemovitosti nám i dnes nabízejí zajímavou investiční hodnotu. Ta může být vyšší než v hlavním městě hlavně proto, že v Praze rostly ceny domů v ČR nejrychleji. Např. studie CBRE Research tento rozdíl v investičních výnosech aktuálně odhaduje až na 2 % ročně ve prospěch regionálních nemovitostí. Drtivou část celkových očekávaných výnosů nového realitního fondu máme podloženou příjmy z nájmů vybíraných přibližně od 270 různých subjektů - domácností i firem. Ročně příjmy z nájmů vynesou investorům fondu v součtu asi 3 %. To je číslo, které i s určitou rezervou uvádíme v propagačních materiálech. Diverzifikace příjmů fondu na této úrovni je tedy více než slušná. Podílníci fondu získají i případný kapitálový výnos při prodeji nemovitostí z portfolia fondu na konci doby jeho trvání. Pokud ceny nemovitostí budou pokračovat v růstu, je to plus pro naše investory. A kdyby došlo k neočekávané cenové obrátce, stále věřím, že jejich koncový výsledek slušně kompenzuje celkový příjem z nájmů.

Jaké jsou výhody investování do realitního fondu Generali investment oproti ostatním akciovým a dluhopisovým fondům?

Z pohledu investičního portfolia jde o jeho dobrý doplněk, který pomáhá diverzifikovat a tedy snižovat celkové riziko. Investor se v případě nemovitostního fondu spoléhá na jiný zdroj výnosů než u akciových a dluhopisových fondů. Zatímco v případě akcií stojí za zhodnocením zisky akciové společnosti a u dluhopisů hlavně úrokové výnosy, u realitního fondu může investor své zhodnocení opřít zejména o celkové vybírané nájmy za dobu existence fondu. Pokračující růst cen nemovitostí může při ukončení fondu nabídnout investorům příjemný dodatečný bonus. Jedna nevýhoda, ale samozřejmě zůstává na místě: fond můžeme nabídnout jen zkušeným investorům, kteří mají dostatečný investiční kapitál v objemu od 1 mil. Kč. To je ostatně podmínkou pro všechny fondy kvalifikovaných investorů. U akciových nebo dluhopisových fondů příležitost investovat obvykle začíná okolo hranice 500 Kč.

Máte v plánu pořizovat do portfolia realitního fondu další nemovitosti třeba v Praze? Nebo ve fondu zůstane jen 7 zmíněných nemovitostí?

Fondu jsme v tento okamžik prostřednictvím business plánu naplánovali velikost zhruba na 350 mil. Kč. Jakmile tento cílovaný objem dovršíme, zavřeme takzvaně krám a další investory neplánujeme do fondu pustit. Pokračující zájem by musel být skutečně veliký, abychom naše úvahy rozšířili o možnost pořídit další nemovitosti. I tak si myslím, že bychom v duchu stávající investiční strategie hledali nové příležitosti a hodnotu pro investory spíše v krajských městech.

FED, BoE i ECB chystají dále utahovat své měnové kohouty. Jaká bude / je reakce sektoru podílových fondů na proces normalizace sazeb ve světě?

Ty reakce jsou standardně popsány v investiční literatuře. Nečekal bych od nich velké odchylky, snad jen s tím, že dnes je na finančních trzích tolik hotovosti, že investice mohou na zvyšování sazeb reagovat o něco ospaleji než jsme byli dříve zvyklí. Chcete-li podrobněji: akciím obvykle vadí až vyšší zvyšování úroků - a to buď formou nákladů kapitálu, půjček nebo zostřením konkurence investičních projektů při pohledu na požadované výnosy. Jsou ekonomické sektory, kterým vyšší úroky mohou vyhovovat - typicky banky, pojišťovny. Zvýšení sazeb by řada investorů dokonce uvítala - hlavně pokud by vedla k normalizaci situace např. na dluhopisových trzích, tedy k převrácení současných negativních výnosů řady státních dluhopisů do plusu.

Co čeká dluhopisové fondy v souvislosti s očekávaným růstem sazeb ve světě ?

Dluhopisové fondy při očekávání zvýšení úrokových sazeb mají tendenci krátkodobě klesat. Trh totiž rychle přecení portfolio obligací, které fondy drží, směrem dolů. Nic se neděje, pokud by portfolio manažer vlastnil toto portfolio až do splatnosti. Proč? Jednoduše proto, že takto diskontované dluhopisy porostou směrem ke svému nominále rychleji a celkový výnos pro klienta dluhopisových fondů bude neutrální. Na zvyšování úrokových sazeb je pozitivní to, že při postupných nákupech dluhopisů s vyššími výnosy se zvýší i průměrný nakoupený výnos do splatnosti v portfoliu dluhopisového fondu. Konečným výsledkem zvyšování úrokových sazeb ted y bude , že investoři nakonec budou moci na dluhopisových fondech o něco více vydělávat.