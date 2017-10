Silnice a doprava: Programy a sliby stran před volbami

Třicet let trvalo, než byla zprovozněna dálnice z Prahy do Ústí nad Labem. Právě rychlost staveb a oprav silnic v České republice se stává důležitým předvolebním tématem. Jaké postupy pro urychlení jejich budování navrhují strany, které podle posledních průzkumů mají šanci dosáhnout nad pět procent hlasů?

Jak stavět rychleji. Hnutí ANO a Lidovci se v této oblasti shodují. Východisko vidí v zákonu o liniových stavbách. "Po té hospodářské krizi nejsme schopni urychlit výstavbu, proto bude nutný nový zákon o liniových stavbách, to znamená o dálnicích, silnicích a těch obchvatech měst, tento zákon vyjme tyto stavby z povolování z běžného stavebního zákona," řekl poslanec Jaroslav Klaška (KDU-ČSL).

"To by měl schválit parlament, mělo by být řečeno, že tyhle dálnice, tyhle rychlovlaky, tyhle trasy jsou ze zákona," tvrdí předseda hnutí ANO Andrej Babiš.

Piráti a komunisté by se zaměřili na systém veřejných zakázek. "Nejdůležitější věc je transparentnost těch zakázek, protože tam mizí velké množství peněz. Je to tím, že není dálniční síť, takže ty kamiony jezdí po těch dvojkách, trojkách a vlastně ta zátěž je enormní, ale i dálnice, které byly nedávno opravené, zase vykazují nějaké nedostatky," tvrdí Ivan Bartoš, předseda Pirátské strany.

"Dopravní infrastruktura v posledních letech zaostávala, čili je jasné, že se musí jednak zvýšit objem veřejných zakázek, pak zefektivnit stavební řízení, a nepochybně i prosazování veřejného zájmu při přípravě stavby," řekl místopředseda KSČM Jiří Dolejš.

Zatímco ČSSD by chtěla dokončit celou dálniční síť, aby nejezdila tranzitní nákladní doprava přes města, hlavně přes Prahu, tak ODS chce hlavně dokončit Pražský okruh.

"Ji těžce budujeme kvůli přeregulovanému územnímu plánování kvůli velmi složité stavební legislativě, kvůli možnosti nejrůznějších zelených agresivních skupin nabourávat a blokovat," řekl Jan Skopeček, poslanec ODS.

"Změnit zákony tak, aby se dalo rychleji stavět, to znamená možnost výstavby na pozemcích, které následně potom soud určí jejich cenu a stát by zaplatil - veřejná stavba, také samozřejmě Státní fond dopravní infrastruktury navázat lépe na státní rozpočet," řekl Petr Dolínek, místopředseda ČSSD.

TOP 09 navrhuje, aby české dálnice byly financovány také ze soukromého sektoru. "My říkáme, že jsme schopni vybudovat 70 kilometrů dálnic ročně, ovšem má to jednu významnou podmínku, musí být zapojen privátní kapitál, jen z národních rozpočtových prostředku se to ufinancovat nedá," řekl Miroslav Kalousek, předseda strany TOP 09.

Předseda SPD Tomio Okamura chce zavést satelitní mýtné a zpoplatnit silnice druhých a třetích tříd pro dálkovou nákladní dopravu. "Problémem je nákladní dálková doprava, která ničí silnice druhé a třetí třídy, potom se nedostávají peníze na opravy, zároveň je potřeba pracovat na tom, abychom dostali nákladní dálkovou dopravu pryč ze silnic," řekl Okamura.