Britský regulátor hodlá zmírnit pravidla pro IPO Saudi Aramco

Britský regulátor obhajuje možné zmírnění pravidel pro chystané londýnské IPO Saudi Aramco, jež by měl proběhnout v příštím roce a má potenciál stát se historicky rekordním.Vedení regulátora FCA zvažuje vytvoření zvláštní kategorie listingů prováděných suverénními státy. Změny v regulaci takových případů by v žádném případě neměly znamenat slabší ochranu ze strany investorů a vycházejí z konzultací s ministerstvem financí. Cílem změn je mimo jiné udržení pozice britské metropole v pozici globálního finančního centra.Aramco plánuje prodej 5% akcií s odhadovaným objemem přes 1 bilión dolarů . Aramco plánuje primární listing nových akcií na domácí půdě burzy v Rijádu a dále také listing na nejméně jedné zahraniční burze. Mezi hlavní adepty přitom paří burzy v Londýně, New Yorku , Hong Kongu, Tokyu, Sinapuru a v Torontu.