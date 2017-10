Samsung očekává rekordní čtvrtletní zisky

Autor: Michal Kminiak

Společnost Samsung Electronics Co., po jejíž produktech je i nadále obrovská poptávka, očekává, že zisky za třetí čtvrtletí dosáhnou nejvyšších hodnot v historii společnosti.

Společnost Samsung v pátek uvedla, že očekává za období červenec-září provozní zisk ve výši 14,5 bilionu jihokorejských wonů (12,8 miliard dolarů), což je 179% nárůst z 5,2 bilionu wonů za stejné období minulého roku a příjmy v hodnotě 62 bilionů wonů, což představuje nárůst o 47,82 bilionů wonů oproti loňskému třetímu čtvrtletí.

Analytici, dotázaní na prognózu společností S&P Global Market Intelligence, predikují provozní zisk společnosti Samsung ve výši 14,4 bilionu wonů a výnosy ve výši 62,1 bilionu wonů. Společnost, sídlící v Suwonu, oznámila v předchozím čtvrtletí letošního roku, že vykazuje pro dané období provozní zisk ve výši 14,07 bilionu wonů, což je jejich historické maximum.

Společnost Samsung, která je momentálně největším světovým výrobcem smartphonů, ohlásí konečné výsledky do konce tohoto měsíce.

Zisk společnosti Samsung odráží její dominantní postavení jako předního dodavatele elektronických komponentů, který do tohoto odvětví investoval desítky miliard dolarů. Je největším výrobcem dvou hlavních typů paměťových čipů a ovládá trh flexibilních OLED displejů.

Společnost Samsung také dodává paměťové čipy, OLED displeje, baterie a některé kondenzátory konkurenční společnosti Apple Inc. a jejich novému modelu, smartphonu iPhone X, jehož prodej má být zahájen 3. listopadu. Dle analýzy, provedené The Countrpoint Technology Market Research pro Wall Street Journal, by měla společnost Samsung dostat až 110 dolarů za každý prodaný kus iPhone X.

Společnost Samsung v pátek bohužel neposkytla přehled o prodeji svých smartphonů, nicméně vedoucí Samsung mobile, D.J. Koh, minulý měsíc uvedl, že počet předobjednávek nového modelu Galaxy Note 8, který do prodejen dorazil 15. září, byl pro řadu Note nejvyšší v historii.

Společnost Fitch Rating tento týden také zvýšila rating společnosti Samsung Electronics na hodnotu AA-, což jsou pouze tři stupně pod nejvyšším možným hodnocením. Dle Fitche jsou totiž, navzdory nepřítomnosti jednoho z vedoucích členů firmy, strategickésměry firmy jasně stanoveny.

Tyto výsledky jsou obdivuhodné, vzhledem k tomu, že je to pouze rok, co Samsung zasáhla rána v podobě vadných smartphonů Galaxy Note 7. Tato kauza stála společnost asi 6,5 miliardy dolarů a poškodila kvalitu značky Samsung idůvěru spotřebitelů. Společnost byla také poškozena kauzou svého „leadera“, Lee Jae-Yonga, který byl v srpnu odsouzen k pěti letům vězení za podplácení bývalého prezidenta Jižní Koreje. Odvolací řízení začalo tento týden.

Navzdory jistým problémům tedy zažívá společnost Samsung velice úspěšný rok.