Watling: Revoluce elektromobility srazí ropu na 10 USD za barel

Podle stratéga společnosti Longview Economics Chrise Watlinga bude pro ropu v příštím roce klíčový především průběh plánovaného IPO ropného gigantu Saudi Aramco připravované na druhou polovinu roku.Podle jeho názoru musí Saudi poměrně spěchat, protože blížící se revoluce elektromobility má potenciál srazit ceny ropy v dohledné době následujících 6-8 let směrem k 10 USD za barel.Pro zmíněnou elektrorevoluci je podle Watlinga třeba si uvědomit, že plných 70% vytěžené ropy je následně využíváno pro produkci PHM používaných následně jako pohon v dopravních prostředcích. Před cca 120 lety svět ropu v podstatě ani neznal a nepoužíval ji. Ropa nebyla vždy jedním z hlavních hnacích mechanismů celých ekonomik a to by se mohlo opětovně vrátit. Rozvoj elektromobility nabírá na obrátkách a staré pořádky se začínají měnit.