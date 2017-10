Fink (BlackRock): Nejvíc se bojím chyby Fedu. Největší správce aktiv ve 3Q překonal odhady

Šéf největšího světového správce aktiv, společnosti BlackRock, Larry Fink v posledním rozhovoru uvedl, že jeho největší obavou je, že Fed ve své měnové politice udělá nějakou fatální chybu. Příliš silné utahování měnové politiky, která byla před tím rozvolněná téměř celé desetiletí, by mohlo negativně zasáhnout dluhopisové a také akciové trhy. Vyzývá proto centrální bankéře k maximální možné opatrnosti při snahách o normalizaci měnové politiky.Fink zároveň poznamenal, že pravděpodobnost možné chyby je jen velmi malá.Celková bilanční suma Fedu se zvýšila z 870 mld. USD na aktuálních 4,5 biliónu. Trh nyní podle Finka odhaduje jeden růst sazeb ještě v tomto roce a další 3 posuny v roce dalším. Fink se obává možného rizika vzniku "inversní" výnosové křivky, kdy by výnosy dlouhodobých dluhopisů mohly poklesnout pod výnosy krátkodobé. K takovému nepřirozenému vývoji výnosů dochází, když se investoři obávají možné recese a nakupují dlouhodobější aktiva ve snaze zajistit si na delší dobu vyšší úročení. Ceny dluhopisů se ale pohybují v obráceném gardu vůči výši výnosů.Fink nicméně míní, že o blížící recesy nemůže být v tuto či dohledné chvíli řeč. Ke vzniku inversní křivky by nicméně i tak mohlo dojít v souvislosti s reakcí trhu na snižování přebujelé bilance Fedu, který se bude snažit prodávat nejdříve svá krátkodobá aktiva.Podle Finka je už nyní poptávka po dlouhodobých aktivech nebývale silná. Investoři ve zvýšené míře vyhledávají právě dlouhodobé investice . Obecně pak probíhající globální oživení motivuje investory ke větším investicím.Na adresu US akciových trhů a probíhajícímu posunování jejich rekordních hodnot Fink poznamenal, že vyšší prémie u US trhů je přirozená a adekvátní, protože US firmy jsou silnější a lépe řízené.