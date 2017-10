Šéf Samsungu končí: Další růst musí zajistit mladší generace

Šéf jihokorejské společnosti Samsung Electronics Kwon O-hjon dnes nečekaně nabídl rezignaci. Vedení podniku chce přenechat mladší generaci, která podle něj bude muset zajistit další růst. Krize v Samsungu se tak prohlubuje, protože v srpnu byl za korupci a úplatkářství odsouzen k pětiletému trestu vězení dědic skupiny Samsung Group I Če-jong. Čtyřiašedesátiletý Kwon přitom svůj záměr oznámil ve stejný den, kdy firma informovala, že čeká rekordní zisk."To načasování nedává smysl. Samsung avizoval rekordní zisk, ve čtvrtém čtvrtletí to bude lepší, a to vše je zásluhou Kwonovy divize komponentů," řekl agentuře Reuters šéf vedoucí výzkumné firmy CEO Score.Čtyřiašedesátiletý Kwon, přezdívaný Mr Chip, je jedním ze tří ředitelů firmy . Členem představenstva zůstane jen do března 2018. Očekávalo se přitom, že jako současná dvojka ve vedení firmy bude mít po vynikajících výsledcích své čipové divize, která se pod jeho vedením stala jedničkou na celosvětovém trhu, ještě důležitější úlohu.Samsung je největším světovým výrobcem paměťových čipů, chytrých telefonů a televizorů. Jeho provozní zisk za třetí čtvrtletí se podle dnešního sdělení firmy zřejmě téměř ztrojnásobí a dosáhne (14,5 bilionu wonů (12,8 miliardy USD ; 280 miliard Kč ), mimo jiné i díky vyšším cenám paměťových čipů. Bylo by to nad odhady analytiků, kteří podle agentury Reuters provozní zisk odhadovali na 12,6 miliardy USD "Máme štěstí, že teď máme rekordní zisk. To je ale výsledek minulých rozhodnutí a investic ; teď ale nedokážeme ani nastínit, co by na základě budoucích trendů mělo táhnout náš další růst," řekl Kwon.Samsung Electronics je považován za klenot v rámci koncernu Samsung Group - ten tvoří 60 vzájemně propojených společností. Po srpnovém odsouzení I Če-jonga nemá podle zdrojů z podniku žádný nouzový plán, jak řídit klíčová rozhodnutí pro chod firmy Akcie společnosti Samsung Electronics na oznámení zareagovaly poklesem, který ale nebyl nijak výrazný. Oslabily o 1,46 procenta.