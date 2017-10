Evropská unie ve volebních programech politických stran pro volby 2017 - část 2/3

V zásadě je to jediná politická strana s volebním programem, který vnímá EU jako politický subjekt, ve kterém je třeba prosazovat svůj vliv nejen pomocí diplomacie, ale také prostřednictvím podpory politické a společenské sounáležitosti. To v kontextu programu znamená, že ze členství plynou konkrétní a hmatatelné výhody jako je jednotný trh a rušení hranic v rámci EU, ale také nutnost přijmou odpovědnost za směřování EU. Tato strana se hlásí k řešení společných výzev jako je migrační krize prostřednictvím unijních nástrojů a neprosazuje pouze národních zájmy. Program klade důraz na politické výzvy (pozitivní i negativní), které členství v EU přináší. To lze demonstrovat vztahem ke společné měně, kdy TOP 09 vnímá její přijetí spíše jako politický a nejen ekonomický akt. Tím se zásadně liší od ostatních politických stran – členství v EU je politickou výzvou, nikoliv jen příležitostí prosazovat národní zájmy.

Co akceptují ve vztahu k EU

Podpora politické a společenské sounáležitosti EU. Co chce:

Poukazuje na výhody členství - jednotný trh, rušení hranic

odpovědnost za směřování EU

podíl na řešení společných výzev - migrační krize

přijetí EURO ale spíše politický a nikoliv ekonomický akt

Ačkoli je KDU-ČSL součástí největší politické frakce v EU a strana se profiluje jako součást tohoto politického uskupení na základě sdílení společných hodnot, pozornost tématům spojených s EU je velmi malá. Strana deklaruje svůj postoj, že EU je založena na rozvoji a sdílení (křesťanských) hodnot, ale zároveň zmiňuje prosazování národního zájmu a politického vlivu v EU. To, že EU definuje jako hodnotové společenství, pramení odtud její odmítání vstupu Turecka do EU kvůli kulturní a hodnotové rozdílnosti. V obecné rovině však KDU-ČSL podporuje EU jako prostor, kde jsou sdílené výzvy řešeny sdílenými řešeními a nikoli pouze úzce definovanými národními zájmy.

Co akceptují ve vztahu k EU

Součást uskupení na základě sdílení hodnot. Co chce:

EU založené na křesťanských hodnotách - odmítá přijetí Turecka za člena

prosazuje národní zájmy a politický vlivu v EU

EU jako prostor sdílených řešení, nikoli úzce definovaný národními zájmy

Poněkud překvapivě komunisté definují priority evropské politiky bez dřívějších apelů na solidárnost, bez boje proti neoliberalismu a zdůrazňování pacifismu. Řadí se tak do mainstreamu ostatních politických stran, které požadují větší vliv na rozhodovací procesy v EU, odmítají migrační kvóty a prosazují demokratizaci mechanismů EU. To mimo jiné zahrnuje zavedení referenda o setrvání v EU, současně KSČM aktivně myšlenku vystoupení z EU v případě rozhodnutí občanů v referendu nerozvíjí. Volební priority nejsou ničím zásadně překvapivým ve srovnání s ostatními stranami.

Co akceptují ve vztahu k EU

Strana neapeluje již na solidárnost, boj proti neoliberalismu, nezdůrazňuje pacifismus. Co chce:

větší vliv ČR na rozhodovacích procesech v EU

demokratizaci mechanismů EU

Referendum o setrvání v EU - aktivně vystoupení z EU neprosazuje

Odmítá kvóty migrantů

Předchozí část najdete v tomto článku.

Pokračování najdete v tomto článku.

Zdroj: Institut pro evropskou politiku EUROPEUM