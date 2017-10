Výsledky Citi a JPMorgan sice nad odhady, ale neoslnily. Dnes Bank of Am. a Wells Fargo

V průběhu včerejšího dne začala první větší vlna výsledků tamních společností, kterou odstartoval bankovní sektor. I přes to, že banky jako Citigroup a J.P.Morgan překonaly odhady v tržbách i ziscích, jejich akcie poklesly. Výrazně se to projevilo u Citigroup, která odepsala 3,4%. Důvodem poklesu akcií těchto bank byly výsledky z obchodních operací, statická čistá úroková marže a budování rezerv v segmentu kreditních karet. Slabší výsledky v segmentu obchodních operací souvisí s nízkou volatilitou na trzích, kvůli které se snižuje aktivita klientů. Dnes budou zveřejňovat výsledky další velké banky, mezi které patří například Bank of America a Wells Fargo. V Asii jsou trhy převážně v zelených číslech.



Šimon Janů