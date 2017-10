Rozbřesk: Benda z ČNB chce rychlejší růst sazeb, prezident ECB Draghi se drží holubičí rétoriky

Čeští centrální bankéři začínají znovu hlasitěji šermovat zbraněmi. Vojtěch Benda z ČNB se včera jednoznačně přihlásil do tábora jestřábů. V rozhovoru pro Hospodářské noviny otevřeně mluví o přehřívající se ekonomice překonávající odhady centrálních bankéřů. Ta podle Bendy volá po rychlejším růstu sazeb. Přirozenou reakcí na rychlejší růst mezd a stagnující korunu je podle něj pravidelný růst sazeb o 25 bps na každém zasedání, dokud ekonomika nezačne vykazovat známky ochlazení.

Ideální by podle Bendy pro ekonomiku byl do konce roku ještě růst sazeb o 50 až 75 bps. I když tak rychle to na dvou zbývajících zasedáních centrální banka asi nepůjde, Benda svými výroky včera jasně naznačil, že opatrnost půjde nejbližších kvartálech stranou. A bude načase utahovat měnové kohouty daleko rychleji, jednoduše dokud to jde.

Guvernér Rusnok byl sice na posledním zasedání opatrnější, ale i on hovořil o potřebě postupného pravidelného utahování měnové politiky. V tuto chvíli ČNB (srpnová prognóza) vidí potřebu zvýšení sazeb v horizontu přibližně dvou let na 2 %. Listopadová prognóza bude bezpochyby agresivnější.





A nic na tom podle všeho nezmění ani parlamentní volby. Ať už po nich vznikne středo-pravicová nebo středo-levicová vláda, bude pravděpodobně pokračovat rozpočtová stimulace ekonomiky. A to ať už spíše přes nižší daně nebo vyšší sociální výdaje. Tato rozpočtová stimulace bude přicházet na vrcholu hospodářského cyklu, a bude tak jenom podtrhovat a zesilovat dnešní volání ČNB po vyšších sazbách

TRHY



CZK a dluhopisy

Česká koruna zatím nehledě na jestřábí výroky člena bankovní rady Vojtěcha Bendy zůstává v klidu a nijak výrazně neposiluje. Jedním ze zásadních důvodů může být obrat na implikovaných sazbách (dostupných pro zahraniční sázkaře), které v posledních dnech nehledě na jestřábí komentáře začaly padat. Dalším důvodem mohou být blížící se volby (za týden) a klíčové zasedání ECB (za čtrnáct dní), které mohou spekulanty na koruně držet v o něco vyšším napětí.



Zahraniční forex

Zřetelně holubičí vystoupení prezidenta ECB Draghiho na zasedání MMF a zrychlení americké výrobní inflace přispěly k tomu, že se eurodolar na své cestě směrem vzhůru otočil. Šéf EBC signalizoval, že se úrokové sazby ještě dlouho po skončení kvantitativního uvolňování nebudou zvedat.

Dnes však budou v centru pozornosti americká data - speciálně spotřebitelská inflace a maloobchodní tržby za září. Trhy může zajímat zejména inflace, která nepochybně zrychlí. Pokud

celková inflace skutečně vyskočí na 2,3 %, jak se předpokládá, tak by to mohlo dolaru dále pomoci.

Dodejme, že holubičí vystoupení prezidenta ECB neublížilo euru jen v paritě s dolarem, ale také v párech s měnami v Evropě, aneb zpevnila libra, zlotý i forint.



Ropa

Cena ropy včera na měsíční zprávu z trhu od IEA významněji nereagovala (nové fundamentální odhady IEA ukazují vyrovnaný trh v příštím roce za předpokladu zhruba stabilní produkce OPECu). Nějaké vzrušení sice přinesla data o amerických zásobách ropy a produktů za minulý týden, to nicméně rychle odeznělo a dnes ráno se cena ropy šplhá mírně vzhůru, právě asi i pod dojmem ze včerejšího významnějšího poklesu zásob a dnešních ranních dat o čínských dovozech za září.

Dnes odpoledne budou tahákem týdenní data o aktivitě amerických producentů, dopad na ceny ropy ale asi zůstane omezený.



Akcie

Mírně v červených číslech zakončily včerejší den americké akciové trhy, které tak ustoupily ze svých historických maxim. Akcie Citigroup odepsaly 3,4 % poté, co se banka sice vykázala vyšší tržby a zisk proti odhadům analytiků, ale zklamáním zůstává slabá úroková marže. JPMorgan oslabila o 0,9 %, když společnost rovněž vykázala vyšší zisk, ale horší čísla pak zaznamenala především v oblasti obchodování s dluhopisy. V rámci sektoru pak Bank of America před zítřejšími výsledky ztratila 1,5 %.

Velký propad zaznamenala společnost AT&T, jejíž akcie oslabily o 6,1 %. Snížené doporučení poznamenalo akcie Ulta Beauty.

Index Dow Jones dnes ztratil 0,1 % a S&P 500 stejně jako technologický Nasdaq 0,2 %.