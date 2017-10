ECB zvažuje snížení rozsahu QE na polovinu v roce 2018

Podle agenturních zpráv ECB údajně zvažuje možnost snížení měsíčního limitu pro program nákupu aktiv QE v příštím roce na polovinu stávajícího stavu. Konkrétně tedy snížení ze 60 na 30 mld. EUR Členové bankovní rady ECB jsou pak rozděleni do dvou táborů ohledně bližší definice ukončení celého programu. Jako určitá kompromisní verze se údajně rýsuje možnost, že program poběží nejméně do září 2018 s tím, že v případě potřeby by mohl být dále prodloužen.Bankovní rada je po 2,5 letech fungování QE názorově rozdělena. Část bankéřů už vidí unijní ekonomiku dostatečně silnou, aby tuto podporu centrální banka ukončila. Druhá skupina je proti s argumenty na straně stále pouze slabé inflace Za delší fungování programu QE se staví například hlavní ekonom ECB Peter Praet, který za klíčový ukazatel považuje především inflaci