Ranní glosa

Čeští centrální bankéři začínají znovu hlasitěji šermovat zbraněmi. Vojtěch Benda z ČNB se včera jednoznačně přihlásil do tábora jestřábů. V rozhovoru pro Hospodářské noviny otevřeně mluví o přehřívající se ekonomice překonávající odhady centrálních bankéřů. Ta podle Bendy volá po rychlejším růstu sazeb. Přirozenou reakcí na rychlejší růst mezd a stagnující korunu je podle něj pravidelný růst sazeb o 25 bps na každém zasedání, dokud ekonomika nezačne vykazovat známky ochlazení. Ideální by podle Bendy pro ekonomiku byl do konce roku ještě růst sazeb o 50 až 75 bps. I když tak rychle to na dvou zbývajících zasedáních centrální banka asi nepůjde, Benda svými výroky včera jasně naznačil, že opatrnost půjde nejbližších kvartálech stranou. A bude načase utahovat měnové kohouty daleko rychleji, jednoduše dokud to jde.



Guvernér Rusnok byl sice na posledním zasedání opatrnější, ale i on hovořil o potřebě postupného pravidelného utahování měnové politiky. V tuto chvíli ČNB (srpnová prognóza) vidí potřebu zvýšení sazeb v horizontu přibližně dvou let na 2 %. Listopadová prognóza bude bezpochyby agresivnější.





A nic na tom podle všeho nezmění ani parlamentní volby . Ať už po nich vznikne středo-pravicová nebo středo-levicová vláda, bude pravděpodobně pokračovat rozpočtová stimulace ekonomiky . A to ať už spíše přes nižší daně nebo vyšší sociální výdaje. Tato rozpočtová stimulace bude přicházet na vrcholu hospodářského cyklu, a bude tak jenom podtrhovat a zesilovat dnešní volání ČNB po vyšších sazbách.