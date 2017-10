Co vše jsou schopni slíbit nepoctiví finanční poradci při zprostředkovávání hypoték?

Někteří finanční poradci jsou skutečně schopni nabídnout nadstandardní služby, ať už jde o schopnost vyjednání slev na úrokových sazbách, poplatcích či „zrychlené“ vyřízení úvěru. Ovšem, na trhu působí i jedinci, kteří klienty lákají na sliby, které jsou jen těžko či vůbec realizovatelné.

Peníze na věci, které nemohou být předmětem hypotečního úvěru

Nábytek, spotřebiče, dekorace na zahradu. Toto je v určitých případech možné financovat prostřednictvím hypotečního úvěru, ale v rámci jeho neúčelové části! Pokud žádáte pouze o účelový hypoteční úvěr , banka Vám doklady za výše uvedené věci neproplatí. V tomto případě totiž neplatí, co slíbí finanční poradce, ale co jako bytovou potřebu definuje zákon o daních z příjmů (586/992 Sb.) V případě, že žádáte o hypotéku s tzv. neúčelovou částí, banka Vám skutečně může proplatit i volně stojící nábytek, sedačku, skříňky do koupelny apod. Ovšem pozor na to, že úroky zaplacené na neúčelové části hypotéky si nelze odečíst od základu daně!

„Domluvu“ se smluvním znalcem banky

nemovitost s atypickými dispozicemi

výrazně morálně opotřebenou nemovitosti, kdy předmětem úvěru není její rekonstrukce

nemovitost v menších obcích

nemovitost, ke které se věcné břemeno, zástavní právo či další omezení

Odhad zástavní hodnoty nemovitosti s sebou může nést notnou dávku stresu v případě, že kupujete:Smluvní znalec banky vychází při stanovení zástavní hodnoty z cenových map pro danou oblast, přičemž zohledňuje i technický stav nemovitosti . Smluvní znalec má výrazně omezené možnosti „uměle“ navýšit zástavní hodnotu nemovitosti . Zároveň, žádosti o hypoteční úvěr , které jsou odlišné od standardu, podstupují tzv. supervizi, kdy je kromě pracovníka na pobočce schvaluje i centrála či v organizační struktuře nadřazená jednotka, např. krajské hypoteční centrum.

Nízkou úrokovou sazbu

slevu na úrokové sazbě získáváte výměnou za to, že si u banky sjednáte i běžný účet, kreditní kartu, životní pojištění

sazba má krátkou fixaci úrokové sazby či je dokonce variabilní (tj. její výše se může na měsíční bázi měnit). Slyšel jsem spoustu poradců, kteří bagatelizovali riziko růstů úrokových sazeb. Už dnes, ani ne 2 roky poté, co o hypotéku svariabilní sazbou začal být zvýšený zájem, je tématem již druhé zvýšení sazeb ze strany ČNB!

Ano, nízká úroková sazba je hlavním prodejním argumentem snad všech finančních poradců, na tom není nic špatného. Ovšem, nepoctivý finanční poradce Vám už nesdělí, že:Vždy se tedy zajímejte o celkové náklady na hypotéku . Ptejte se na povinnost sjednání doplňkových produktů, výši poplatků spojených s hypotékou, fixaci úrokové sazby apod.

Cashback

Konkurence na poli zprostředkovávání hypoték je obrovská a dále ji eskaluje fakt, že banky nabízejí výhodnější podmínky „napřímo“ než v rámci externí poradenské sítě. Finanční poradci už zhruba 10 let nabízí svým klientům vyplacení části provize (postupem času roste podíl poradců, kteří se k tomuto kroku uchylují stejně jako částka, kterou jsou schopni klientovi vyplatit). Určitě, je příjemné dostat zaplaceno za to, že Vám někdo vyřídí hypotéku . Jen pozor na to, aby nezůstalo jen u slibů. Dohodu o vyplacení odměny sepište písemně a jasně definujte kdy a jakou částku Vám má poradce vyplatit.