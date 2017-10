Akcie rostou od Japonska po USA, jak je na tom BCPP? / BIG EXPERT - akcie: týden od 9. 10. 2017

Globální akciové trhy během posledních dní postrádají jakékoliv zábrany a svižně trhají nová rekordní maxima. Hlavní zámořské akciové indexy během týdne opakovaně posunuly svá historická maxima. Americké trhy byly v očekávání výstupu z posledního zasedání americké centrální banky v podobě zápisu FOMC Minutes. Americká ekonomika roste vytrvalým tempem, trh práce se nadále zlepšuje a podle FEDu je aktuálně nízká inflace ovlivněna nedávnými hurikány a jejich dopadem na ekonomiku. Šance na třetí zvýšení úroků v USA v měsíci prosinci je tak podle analytiků hotovou věcí.

Většina velkých západoevropských burz vstoupila do nového týdne také optimisticky. Průmyslová výroba v Německu se v srpnu meziměsíčně zvýšila o 2,6 % a výrazně překonala očekávání analytiků. Byl to nejvyšší nárůst od července 2011. Růst produkce zaznamenala tovární výroba, dařilo se i energetickému sektoru, poklesla pouze aktivita ve stavebnictví. Mírným strašákem nad evropskými akciovými a dluhopisovými trhy však nadále zůstává geopolitické napětí ve Španělsku. V Evropě se pozornost investorů nadále upírá na autonomní snahy Katalánska. Tamní premiér pozdržel formální vyhlášení nezávislosti na "několik týdnů", během kterých hodlá vyjednávat s Madridem. Japonský Nikkei během tohoto týdne navázal na maxima amerických indexů a uzavřel na nejvyšší hladině od roku 1996.

BCPP vstoupila do nového týdne mírným růstem. Český akciový trh držel vítěznou šňůru devíti růstových seancí až do úterní obchodní seance, kdy index PX ztrácel 0,85 %. Během středeční obchodní seance index sice posiloval, nicméně na výkonnost svých zámořských rivalů může zapomenout. Během čtvrteční obchodní seance obchodovaly akcie společnosti Pegas Nonwovens poprvé bez nároku na dividendu ze zisku minulého roku 2016. Schválená dividenda dosahovala 33,60 CZK a znamenala hrubý výnos ve výši 3,7 %. Výplata dividend začne brzy, a to už 26. října 2017. Jak už tomu bývá, v první následné obchodní seanci bez práva na dividendu akcie oslabily o 2 %.

Investoři na pražské burze během druhé poloviny týdne spíše vyčkávali, což se negativně promítlo do nízkých objemů a volatility. Zobchodovanými objemy vyčnívaly pouze akcie společnosti Moneta a ČEZ. Akcie společnosti Moneta připsaly během čtvrteční seance 0,66 % a posunuly se na cenu 75,75 CZK. Akcie Moneta si připsaly první růst po sedmi dnech. Český gigant ČEZ uzavíral téměř na nule u kurzu 451 CZK za akcii. Do obchodování s bankovními tituly může zasahovat aktuálně začínající výsledková sezóna v USA, kdy začínají reportovat své hospodářské výsledky JPMorgan, Citigroup a Wells Fargo.

Libor Stoklásek, Grant Capital

Názory expertů na budoucí vývoj vybraných akcií na českém kapitálovém trhu v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 9. 10. 2017.

Odhad pro období od 9. 10. 2017 do 6. 11. 2017 (1 měsíc)

Název Atraktivita Cena

(pondělí) Rozhodně

koupit Koupit Žádná

akce Prodat Rozhodně

prodat MONETA MONEY BANK ↑ ↑ 50 77 3 1 1 1 0 KOMERČNÍ BANKA ↑ ↑ 50 971 2 2 2 0 0 ČEZ ↑ 42 452 2 1 3 0 0 UNIPETROL ↑ 33 342 1 2 3 0 0 VIG ↑ 25 650,4 1 1 4 0 0 O2 C.R. ↑ 25 271 1 1 4 0 0 PHILIP MORRIS ČR ↑ 25 16 874 1 2 2 1 0 ERSTE GROUP BANK ↑ 17 967,8 0 3 2 1 0 STOCK ↓ -8 73,65 0 0 5 1 0 PEGAS NONWOVENS ↓ -8 919 0 1 3 2 0

Odhad pro období od 9. 10. 2017 do 9. 4. 2018 (6 měsíců)

Název Atraktivita Cena

(pondělí) Rozhodně

koupit Koupit Žádná

akce Prodat Rozhodně

prodat MONETA MONEY BANK ↑ ↑ 50 77 1 4 1 0 0 KOMERČNÍ BANKA ↑ 33 971 0 5 0 1 0 ČEZ ↑ 33 452 1 2 3 0 0 VIG ↑ 33 650,4 0 4 2 0 0 O2 C.R. ↑ 25 271 0 4 1 1 0 PHILIP MORRIS ČR ↑ 17 16 874 0 3 2 1 0 ERSTE GROUP BANK ↑ 8 967,8 0 2 3 1 0 UNIPETROL 0 342 0 1 4 1 0 STOCK 0 73,65 0 0 6 0 0 PEGAS NONWOVENS 0 919 0 1 4 1 0

Michal Chrvala

Michal Blažek - BH Securities

- BH Securities Marco Marinucci, Patrik Hudec - Generali Investments CEE, investiční společnost

- Generali Investments CEE, investiční společnost Libor Stoklásek - GRANT CAPITAL

- GRANT CAPITAL Radek Pavlíček - Roklen360

- Roklen360 Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia