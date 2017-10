MMF podpořil globální optimismus, trhy dále porostou

Eurozóně se daří a má zvyšovat svůj růst dále, naopak optimismus se poněkud tlumí v Číně i USA. Kdo by takové zprávy ještě před lety čekal? Alespoň tak to vidí Mezinárodní měnový fond (MMF) ve svém reportu z tohoto týdne.

Růst světové ekonomiky zažívá nejlepší období od roku 2010 a vrací se podle MMF na předkrizové úrovně. MMF zároveň revidoval odhady růstu směrem nahoru. Nečekaně dobré zprávy z velkých ekonomik a nárůst investic by měly mít pozitivní dopad na hospodářskou dynamiku i v roce.

Naposledy se tak dobře dařilo světové ekonomice v roce 2010, kdy se svět probouzel z velké finanční krize a jednalo se jen o krátkodobé zotavení. Současný růst je dlouhodobý, založený na jiných fundamentech a je podle MMF mnohem stabilnější. Nejedná se proto o výskok po velké kontrakci, ale o zrychlení pomalejšího růstu z minulých let. Pro finanční trhy by to měly být dobré zprávy.

MMF odhaduje, že světová ekonomika letos poroste tempem až 3,6 % ročně, což je více než 3,2 % z minulého odhadu. Fond dále předpokládá, že HDP poroste o 3,7% v roce 2018. Tato očekávání jsou nad průměrem poslední dekády a konečně se blíží k 30 ročnímu průměru. Očekávání vysokého reálného růstu, a tedy i příjmů a životní úrovně obyvatel, se opírá také předpoklad, že inflace dále neporoste.

Centrální banky by měly pokračovat v pomalém utěsňování monetární politiky, avšak na růst ekonomik by to podle prognóz nemělo mít velký dopad.

Čínská ekonomika by měla růst dosavadním tempem, i přes problémy s dluhem. Ratingové agentury ale očekávají v Číně zpomalení, právě kvůli potřebným regulacím na omezení dluhu. MMF dále mírně snížil odhady růstu hospodářství USA, hlavně díky slabšímu prvnímu kvartálu a nižší pravděpodobnosti fiskálních stimulů, s nimiž ekonomové počítali při tvorbě jarních prognóz.

Nejvýznamnější nárůst očekávání vydal MMF pro eurozónu. Důvodem je návrat optimismu a důvěry v tento ekonomický blok. Británie se oproti tomu dočkala snížení odhadů, jelikož politická nejistota a slabá data pravděpodobně zpomalí britskou ekonomiku i v nejbližších měsících.

MMF dále urguje státy, aby během tohoto období růstu uskutečnily nezbytné reformy a ozdravily své veřejné finance. Pokud by se to podařilo, mohlo by to světový růst posunout znovu směrem nahoru.

Optimistické naladění reflektují i ​​globální akciové trhy, které pokračují v dlouhodobém růstu a zatím není na obzoru nic, o by je z tohoto býčího trendu mělo vykolejit.