Vojtěch Benda potvrdil svůj (zatím menšinový) jestřábí pohled (Komentář)

Člen bankovní rady ČNB Vojtěch Benda dnes potvrdil, že je jedním z nejvíce jestřábích bankéřů. V rozhovoru pro HN prohlásil, že ekonomice by prospělo zvýšení sazeb o 0,5-0,75 pb ještě do konce letošního roku. Jeho dnešní prohlášení koruně pomohlo, když o tři haléře posílila. Benda pro zvýšení sazeb o 0,25 pb hlasoval již na zářijovém zasedání, ale pro tento návrh se jen těsně v bankovní radě nenašla podpora. V listopadu je ale téměř jisté, že sazby nahoru půjdou. Velmi pravděpodobné také je, že v příštím roce se budou zvedat ještě několikrát. Naše srpnová prognóza počítá s tím, že centrální bankéři k tomuto kroku přistoupí třikrát (po 0,25 pb) a na konci roku 2018 bude sazba na 1,25 %. Očekáváme totiž, že koruna bude znovu posilovat a tím udělá část práce za centrální banku. Nicméně úroky porostou a to znamená zdražení úvěrů, ale výnosy by se mohly začít zvedat i na spořících účtech. Souhlasíme s Vojtěchem Bendou, že ekonomika je na růst úroků připravena. Vykazuje totiž od začátku roku excelentní výkonnost. Domníváme se ale, že další členové bankovní rady budou chtít postupovat opatrněji a klíčová úroková sazba se bude zvedat pozvolněji, než jak navrhuje Vojtěch Benda.