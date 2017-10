Bitcoin opět na rekordu: Stojí více než 5 000 dolarů

Bitcoin pokořil další historický rekord. Cena největší kybernetické měny se dnes vyhoupla nad 5000 dolarů, i přes nedávné negativní zprávy. Těch investoři zřejmě nakonec rozhodli nedbat.

Kybernetická měna nedávno schytala kritiku některých těžkých vah v americkém finančnictví, například šéfa největší americké banky JPMorgan Jamieho Dimona, jakkoli jiné se jí zastaly. Těžkou ránu jí zasadily informace o omezeních ze strany čínských regulátorů. Ti už v září vystavili stopku burzám s kryptoměnami, a některé z nich pak ukončily činnost. Nad to Peking zakázal primární veřejné nabídky měn (ICO), což je pro firemní nováčky v kryptoměnách způsob, jak získávat peníze prostřednictvím generování tokenů.

Teď má ale bitcoin za sebou další rally. V pondělí cena překročila hranici 4 500 USD a dnes poskočila až o 4,9 procenta na rekordních 5 065 USD. Ještě o trochu vyšší údaj má specializovaný web Coindesk, podle něj se cena bitcoinu podívala na více než 5167 USD, a překonala tak předešlé maximum 5 013,91 USD, na které se vyhoupla 2. září.

Co mohlo nejnovější rally způsobit?

Jedním z faktorů mohou být několik dní staré spekulace, že obchodování v Číně by se možná ještě mohlo rozběhnout, jakkoli by to mohlo znamenat ještě více regulí. Svoji roli mohly sehrát i zvěsti, že americká banka Goldman Sachs přemýšlí o tom, jak by obchodování s kybernetickými měnami mohla pomoci zprostředkovat svým klientům.

Používat bitcoin uživatelům umožňuje vyhnout se bankám a klasickým platebním procesům a platit za zboží a služby přímo.

Zřejmě nejznámější digitální měna má letos za sebou poměrně spektakulární růst. Ještě na začátku roku nestála ani 1 000 dolarů. Nyní stojí zhruba čtyřnásobek toho, co unce zlata (dnes kolem 1 295 dolarů), a jeho tržní kapitalizace, vyjádřená podílem na tržní kapitalizaci všech kryptoměn, se dostala na 52 procent. Červnové minimum bylo 32 procent.

Cestou nahoru však bitcoin značně škobrtá. V polovině září, když se objevily zprávy o čínských regulích, se propadl pod 3 000 dolarů.

Zdroje: CNBC, coindesk.com