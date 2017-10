Amerika vyklízí pozice ve prospěch Číny a to je velká chyba

Zahraniční komentátoři se obšírněji věnují výrazným změnám na mapě globálního vlivu, jež jsou ve znamení ústupu USA z piedestalu hlavní světové mocnosti a vzestupu čínského vlivu.Komentátoři výrazně kritizují plán stávající administrativy v čele s prezidentem Trumpem pojmenovaný vzletně "America First". V rámci tohoto "izolačního" plánu se chce administrativa vyvázat z vícestranných vztahů a institucí, což bude mít všeobecně zničující účinky a to nejenom pro samotné USA, ale také pro dotčené organizace jako jsou MMF či Světová banka. Bez zapojení USA jejich vliv bude klesat ve prospěch organizací a sdružení podporovaných Čínou, která se snaží naopak být v rámci svých ideologických možností co nejotevřenější ve všech směrech a svých aktivitách.