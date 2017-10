10.h - BCPP maže část týdenních ztrát; Pegas bez dividendy klesá

Pražská burza otevírá růstem o 0,1 %, a pokračuje tak v mazání týdenních ztrát. Západoevropské burzy otevírají bez jasného směru, když se jim nedaří navázat na včerejší pozitivní závěr na Wall Street. Středoevropské trhy v úvodu mírně rostou, když polský WIG 20 přidává 0,3 %, maďarský BUX posiluje o 0,2 % a rakouský ATX zpevňuje o 0,15 %.



Investoři na pražské burze během rána spíše vyčkávají, co se promítá do nízké aktivity a volatility na trhu. Zobchodovaným objemem vyčnívají jen akcie ČEZ a Moneta, avšak ani u těchto titulů nevidíme výraznější cenový pohyb. Akcie Moneta si však díky 0,3% růstu připisují první růst po sedmi dnech. Do obchodování s bankovními tituly můžou zasáhnout odpolední výsledky JPMorgan a Citigroup, které představí svá hospodářská čísla za 3Q.





Pegas jsou u úvodu nejslabším titulem v Praze, když klesají o 2,3 % na 899 Kč Pegas se dnes první den obchodují bez nároku na dividendu ve výši 1,3 EUR