IMF mírně zvýšil výhled, ale poukázal na nepříjemné dilema centrálních bank

Mezinárodní měnový fond (IMF) včera zveřejnil nové vydání své vlajkové prognostické publikace World Economic Outlook (WEO). Podle ní globální oživení sílí: letos by měl světový růst činit 3.6 %, příští rok 3,7 %.







Zároveň však zopakoval nepříjemné dilema mnoha centrálních bank: slušný růst ekonomiky není mnohde doprovázen očekávaně silným růstem cen, takže úrokové sazby zůstávají na nízkých úrovních. To může být problém, pokud by přišel nový nepříznivý šok, na který by centrální banky chtěl reagovat snížením sazeb: nebylo by příliš kam snižovat. IMF také upozornil na rizika plynoucí z pokračujícího rychlého růstu úvěrů v Číně.

Souběžně vydaný Global Financial Stability Report konstatuje, že finanční stabilita se také zlepšila, a to díky přísnější regulaci, příznivé fázi hospodářského cyklu a silnějším kapitálovým i likviditním polštářům v bilancích bank.