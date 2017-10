Zápis ze zasedání Fedu vznesl otazník nad prosincové zvýšení dolarových sazeb

Euro se celý tento týden drží v posilujícím trendu a dnešní srpnové statistiky průmyslové výroby z eurozóny by ho měly fundamentálně podpořit. Americké průmyslové ceny potenciál trhy ovlivnit nemají. V podstatě prázdný je dnes středoevropský ekonomický kalendář, publikována budou pouze finální data polské inflace za září. Těžko očekávat, že by se něco změnilo na charakteru obchodování středoevropských měn. Ty budou i nadále spíše ve vleku vývoje na eurodolarovém trhu.

Srpnové probuzení evropského průmyslu bude příslibem pro celý Q3 17

Průmysl v srpnu v celé eurozóně v srpnu výrazně zrychlil, jak už naznačily překvapivě silné národní statistiky z Německa (i když francouzská data zklamala). Za srpen tak očekáváme silný meziměsíční vzestup o 0,7 % po červencových 0,1 %. Pokud bychom pak za září předpokládali pouze stagnaci, tak by průmysl za celé třetí čtvrtletí vzrostl o solidních 0,7 % q/q. To by podle odhadu ekonomů SG mělo znamenat růst HDP eurozóny jako celku o 0,5 % q/q.

Euro se pomalu, ale jistě sune výše

Euro proti dolaru po celý tento týdne posiluje a včerejší den nebyl výjimkou. Nejedná se ani tak o to, že by euro bylo atraktivnější v aktuální geopolitické situaci, kdy se zvyšuje napětí kolem situace v Katalánsku, či dokonce mělo charakter měny bezpečného přístavu, ale spíše jsou patrné tlaky na oslabování dolaru globálně. Americké měně včera příliš neprospělo zveřejnění zápisu z posledního jednání FOMC. Američtí centrální bankéři sice ve své prognóze vidí úrokové sazby ke konci roku výše. Tato mediánová hodnota ale zastírá poměrně značný počet členů FOMC, kteří mají pochybnosti o tom, že současný nízkoinflační vývoj je dočasný. Ze zveřejněného zápisu konkrétně vyplývá, že „několik“ centrálních bankéřů si myslí, že s dalším zvyšováním sazeb by se mělo počkat, dokud data nepotvrdí, že letošní nízká inflace není trvalého charakteru. Prezident Fedu v Chicagu Ch. Evans uvedl, že je příliš brzy na to, aby byl definitivně rozhodnut, že na prosincovém zasedání zvedne ruku pro zvýšení sazeb. Výnosy amerických státních dluhopisů reagovaly na jeho slova poklesem.

Polská inflace míří udržitelně nad dvě procenta

Polská celková inflace je v posledních měsících ovlivňována pohybem cen potravin a pohonných hmot a ne jinak tomu bylo i v září. Ceny pohonných hmot přidaly 2,5 % m/m a ceny potravin 0,5 % m/m. Podle rychlého odhadu meziroční dynamika spotřebitelských cen v září akcelerovala ze srpnových 1,8 % na 2,2 % y/y. Dnešní finální statistiky by na tom neměly nic změnit. Ve výhledu dalších měsíců by se inflace měla stabilizovat nad 2 % y/y.

Koruna v klidu, sousedům se dařilo

Pevnější pozice eura na globálním trhu se včera projevila i v podpoře středoevropských měn. Ovšem z výjimkou té české. Polský zlotý i maďarský forint si ruku v ruce polepšily zhruba o třetinu procenta. Koruně se ovšem ani včera nepodařilo výrazněji přiblížit k hladině 25,80 CZK/EUR, když se po celý tento týden kurz drží stabilní těsně nad hladinou 25,85 CZK/EUR.