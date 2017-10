Návrhy na integraci EU spíš rozdělují, Česko je chyceno uprostřed

Opět se diskutuje o tom, jak moc hluboká a rychlá by měla být integrace zemí v Evropské unii a eurozóně. A tato diskuse o integraci vyvolává stále větší rozdělení. Paříž by chtěla s Berlínem směřovat k postbrexitovské budoucnosti, bývalé komunistické země na východě Evropy ale další postup zvažují. Lili Bayer na stránkách Politico poukazuje na to, že i v rámci tohoto regionu se začínají objevovat znatelné rozdíly v názorech na další vývoj a tudíž klesá šance na společný postup vůči nově vytvořené německo-francouzské alianci.



Podle Politico nyní země jako Bulharsko, Rumunsko a Chorvatsko aktivně prosazují hlubší integraci a nakonec i členství v eurozóně. Polsko a Maďarsko jsou již v Schengenu, ale do eurozóny se jim nechce. Bojí se další integrace, která by dala větší moc Bruselu a jeho úředníkům. Česká republika se nachází někde uprostřed. Její veřejnost je vůči další integraci skeptická, ale politici jí nechávají otevřené dveře. A Slovensko nemá problém s vícerychlostní Evropou, kde bude skupina zemí prosazovat hlubší integraci a zbytek ne.



Vícerychlostní EU prosazuje francouzský prezident Emmanuel Macron, ale prezident Evropské komise Jean-Claude Juncker nedávno ve svém projevu ujišťoval, že takového vývoje se země na východě Evropy bát nemusí. Euro by podle něj mělo země spojovat a ne je rozdělovat. Jeho cílem je, aby euro bylo měnou pro celou EU. Dodal, že Bulharsko a Rumunsko by měly do Schengenu vstoupit již nyní, Chorvatsko ve chvíli, kdy na to bude připraveno.





Proti vícerychlostní Evropě jsou i Polsko s Maďarskem. Tyto země mají za sebou dlouholetý boj s Bruselem v mnoha oblastech, od sporů ohledně vlády práva až k migraci. Tyto země neplánují brzký vstup do eurozóny a snahu o integraci vidí v mnoha ohledech skepticky. Ryszard Czarnecki z polské strany Právo a spravedlnost například říká, že eurozóna je nápadem pro bohaté země, ale Polsko je stále jednou z nejchudších zemí. V dohledné době proto do měnové unie vstupovat nebude. V Maďarsku má na rozdíl od Polska euro podporu většiny veřejnosti, ale vláda si chce ponechat kontrolu nad centrální bankou. Vláda však zároveň hovoří o tom, že závazek vstupu do eurozóny platí, jen je těžké říci, kdy bude správný čas k jeho naplnění.Česká republika je podle Politico „chycena uprostřed“. Veřejnost je k další integraci EU totiž značně skeptická – podle průzkumu Eurobarometeru z jara letošního roku podporuje zavedení eura jen 29 % Čechů a asi 30 % z nich důvěřuje EU. Vláda ale navzdory tomuto postoji aktivně hovoří ve prospěch aktivní role na formování budoucnosti eurozóny. Favoritem nadcházejících voleb je ale podnikatel Andrej Babiš , jehož volební kampaň je vůči další integraci značně skeptická.