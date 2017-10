Sliby politických stran k důchodům

Všechny strany a hnutí, které mají podle předvolebních průzkumů nad 5 % hlasů, chtějí reformovat důchodový systém. Většina z nich slibuje zvýšení dávek. Lidé mají obavu, jestli jim na stáří bude důchod stačit. Jestli zbude kromě nájmu a potravin i na další nezbytné věci. Strany napříč politickým spektrem teď před volbami tvrdí, že by se důchody měly reformovat. TOP 09 chce, aby současní zaměstnanci měli jistotu, že od státu dostanou důstojný důchod. "Abychom obnovili diskusi o důchodové reformě, a napříč politickým spektrem se na něj shodli tak, aby nebyla každé čtyři roky nějaká změna, ale aby byla stabilní na desítky let dopředu," řekla Markéta Adamová, místopředsedkyně TOP 09. ČSSD by výši důchodu chtěla odvozovat od průměrné mzdy. Ta je v současnosti na úrovni zhruba dvaceti devíti tisíc korun. "My chceme, aby se průměrný důchod odvíjel od průměrné hrubé mzdy, to znamená, když roste ta mzda, musí úměrně tomu růst i důchody, a samozřejmě chceme zachovat tu stávající valorizaci penzí," řekla Michaela Marksová (ČSSD). "My jako KSČM říkáme, že je potřeba především udržet váhu současného státního pilíře tak, aby ten průměrný důchod neklesl pod 40 % průměrné mzdy," tvrdí poslankyně Hana Aulická Jírovcová.



SPD a Piráti se v souvislosti s důchodem naopak dívají na mzdy minimální. Ta je momentálně na jedenáctitisícové úrovni. A bude se od ledna zvyšovat. "Navrhujeme, aby minimální základní důchod byl ve výši minimální mzdy, což znamená od příštího roku, aby všichni důchodci měli minimálně 12 200 korun a aby byl i do budoucna minimální důchod svázán s výší minimální mzdy," tvrdí Tomio Okamura (SPD).

"My bychom chtěli zaručit jim minimální důchod a důležité taky v tuhletu chvíli je zvednout ty důchody, které jsou nižší než 75 % minimální mzdy," dodal Ivan Bartoš, předseda Pirátské strany.

ODS by zase navrhovala, aby důchodcům pomáhali finančně jejich příbuzní. "ODS má pro důchodce jedno konkrétní řešení, a to, že děti, které pracují, mohou odkázat jedno procento ze sociálního pojištění přímo svým rodičům nebo prarodičům, kteří jsou v penzi," tvrdí Petr Fiala, předseda ODS.

"My chceme důchody vlastně navýšit tu základní výměru, to znamená, chceme to navýšit a když to propočteme na stávající rozpočet, tak by to bylo 448 korun měsíčně pro každého důchodce a pro všechny stejně," tvrdí Andrej Babiš, předseda ANO.

Lidovci by měnili hlavně důchody ženám s dětmi. Prosadíme dřívější odchod žen do penze podle počti vychovaných dětí, odstraníme diskriminaci matek ve výši penze, prosadíme společné pojištění manželů, a také snížíme odvody rodičům, kteří chodí do práce a vychovávají děti," řekl Jan Bartošek, místopředseda Poslanecké sněmovny.