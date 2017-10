Studujte MBA a zvyšte svoji hodnotu na trhu práce

Praha, 11. října 2017 - Máte vystudovanou vysokou školu, ale rádi byste se vzdělávali dál? Chcete se dostat výš v kariérním žebříčku? Nebo si prostě jen rozšířit obzory, nenechat zakrnět mozkové buňky a posunout se dál? Pak je tu pro vás studium MBA. Na výběr je z celé řady oborů, různých délek i forem studia. Na vše dohlíží odborníci z praxe a studijní plán si přizpůsobíte na míru. Neváhejte ale dlouho, přihlašování ke studiu bude brzy končit.

Studium MBA spočívá především o převedení teorie do praxe, přičemž výuka splňuje reálné požadavky na aktuální znalosti a dovednosti manažerů. Mezi studenty se objevují jak zkušení manažeři s 10-15 letou praxí, tak i mladí absolventi škol, kteří se na manažerský post teprve připravují nebo usilují o postup v kariérním růstu. Pro první skupinu představuje MBA studium fázi, která jim má pomoci rozvinout interní projekty, navázat nové kontakty a předejít tzv. „profesní slepotě“. Oceňují především možnost konzultovat svůj byznys s nezávislými odborníky a uvědomují si, že celoživotní vzdělávání je pro ně osobně a jejich týmy cestou k dlouhodobému růstu. Hlásit se ke studiu však mohou i mladí středoškoláci s manažerskou praxí, kteří si chtějí rozšířit obzory o aktuální znalosti managementu, stačí, když dodají maturitní vysvědčení a profesní CV. Pro tuto skupinu studentů je MBA přípravou na skutečný pracovní život. Prestižní profesní program je připravuje do manažerských pozic, pomáhá jim zdokonalit se v obchodních stránkách a doplňuje jim informace potřebné pro oblast řízení. Při studiu získají dobrou orientaci a potřebný nadhled v daném oboru. Některé instituce nabízí také dálkové vzdělání s možností online studia a dokončení v kratším časovém úseku, vhodné zejména pro vytížené uchazeče ze všech koutů republiky. Kromě profesního titulu vám studium MBA přinese konkurenční výhodu na trhu práce, otevře dveře k lepším pracovním pozicím, přinese větší finanční ohodnocení, podnikatelské sebevědomí, chuť se realizovat, pracovní a osobní kontakty a v neposlední řadě nové příležitosti vedoucí například i do zahraničí, protože MBA titul je u tamějších zaměstnavatelů velmi dobrou vizitkou.

Vzdělávat se může každý

Naučte se zvládat krizový management, osvojte si základy diplomatického protokolu nebo se seznamte s fungováním informačních a komunikačních technologií ve zdravotnictví. „Institut CEMI nabízí 8 atraktivních MBA oborů a 1 obor LLM. Všechny studijní programy jsou přizpůsobeny potřebám českých a slovenských manažerů. Studium probíhá online a trvá jeden rok. Novým bonusem pro naše studenty je zpřístupnění online knihovny BOOKPORT. Díky ní získají studenti přístup k více než 3 500 online titulů z oblasti byznysu a ekonomiky přeložených do českého jazyka! Uzavírka přihlášek do třináctého ročníku kurzů je již 18. října 2017. Nyní máte navíc unikátní možnost získat na akademický rok 2017/2018 slevu 20 000 Kč“, říká ředitel institutu CEMI Mgr. Štěpán Mika.