Delta Air Lines (DIP): Očekávání splněná do puntíku

Aerolinky Delta Air Lines (DIP) sídlící v americké Atlantě opět dokázaly splnit očekávání trhu do puntíku, a to navzdory výpadkům, které způsobily hurikány Irma a Harvey. Tržby meziročně posílily o 5,5 % na 11,1 mld. USD. Provozní zisk sklouzl o 11 % yoy na 1,8 mld. USD, s čímž počítal také trh. Provozní marže tedy činila 16,2 %. Nečekaně nižší daňové náklady nakonec podpořily čistý zisk na akcii, jenž klesl jen o 8 % yoy na 1,57 USD. Trh přitom predikoval pokles až na 1,52 USD.



Bohužel nutno konstatovat, že jednotkové tržby na pasažéra (tzv. PRASM) povyrostly jen o 1,9 % yoy, což je daleko za plány managementu. Ty v předešlých výsledcích uváděly interval růstu 2,5 až 4,5 %. Cenou útěchy je, že přepravní kapacita narostla meziročně o 1,6 %, přičemž předešlý kvartál zaznamenal jen 0,4% yoy zlepšení. Pro sektor aerolinek, jenž již dlouho trápí problém přebytečných přepravních kapacit, je takovéto zlepšení světýlkem naděje. Nákladové položky vypadaly v tomto čtvrtletí výrazně lépe ve srovnání s tím předešlým. Jednotkové náklady po odečtení paliva (CASM-Ex) se vyhouply o 4,8 % yoy, což je proti 7,3% meziročnímu navýšení z posledního čtvrtletí znatelný rozdíl. Toto číslo navíc již zahrnuje náklady spojené se zrušenými lety v návaznosti na hurikány Irma a Harvey.



Pro další čtvrtletí plánuje management provozní marži v rozmezí 11 až 13 %. Jednotkové tržby na pasažéra (PRASM) by měly růst 2 až 4% meziročním tempem a jednotkové náklady po odečtení paliva (CASM-Ex) by měly zůstat nezměněny nebo dokonce sklouznout o 1 % yoy.





Pro shrnutí, dopady hurikánů Irma a Harvey se podařilo minimalizovat a jejich efekt na výsledky odhadl trh správně. Potěšila nás vyšší přepravní kapacita a také náklady, které se daří držet pod pokličkou. Nesmíme opomenout ani Akcie v úvodu obchodování rostou o 0,36 %.