Pivoty: obchodování podle supportů a rezistencí

Co přesně jsou pivoty?

Pivoty jsou matematicky propočítané body, které vychází z hlavních cenových hladin. Používají se k určení důležitých nákupních či prodejních úrovní. Na základě cenového průběhu předešlého dne jsou pivotní ceny počítány, používají se především následující ceny:

H = High (neboli maximum) z předešlého obchodního dn

L = Low (neboli minimum) z předešlého obchodního dne

C = Close (neboli zavírací cena) z předešlého obchodního dne

P = Pivot point pro dnešní den

Zde je pro zajímavost matematický propočet jednotlivých hladin

Počítat si takovéto hladiny ručně by samozřejmě bylo časově docela náročné. Platforma LYNX Trading tyto ceny umí sama propočítat a zobrazit do grafu příslušné linie. Přidáním jednoduché studie do grafu uvidíte pivotní ceny.

Vzhledem k tomu, že jsou pivoty počítané vždy z předchozího dne, lze aktuální pivot použít pouze pro aktuální den. Denní pivot slouží jako silná hladina podpory (support) nebo odporu (rezistence). Zároveň díky ní lze odhadnout budoucí vývoj a směr ceny.

Pivoty, supporty a rezistence v daytradingu

Obecně se tvrdí, že otevře-li trh výše, než je denní pivot, bývá směřování ceny často výš, tedy do trendu. V případě, že otevře pod denním pivotem, většinou trh oslabuje. To lze brát jako určitý předpoklad, který lze snadno otestovat.

Pakliže trh atakuje pivotní hladinu odshora, může to být dobrý signál k nákupu (pivot zde slouží jako support), pakliže naopak trh atakuje pivotní cenu odspodu, může to být dobrý signál pro prodej (pivot zde představuje rezistenci).

Pivoty se ale mohou používat nejen pro otevření pozice, ale i pro výstup z ní. Na obrázku dole vidíme příklad, jak lze pivotní hladinu použít právě k tomuto účelu. Předpokládejme, že bychom se drželi strategie, která nám velí nakoupit na odrazu od supportů.

V takovém případě bychom nakupovali někde v bodě A a pro výstup bychom použili pivotní linii a vystoupili bychom tedy zhruba v bodě B. Je samozřejmě otázkou, zda by průraz 1. supportu nezasáhl náš stanovený stoploss, vše je otázkou nastavení risk managementu. Je ale vidět, že trh poměrně dobře reaguje na naznačené hladiny, byť samozřejmě nikdy s milimetrovou přesností.

Obchodování podle supportů a rezistencí (resp. pivotů) má velkou výhodu značné jednoduchosti. Pivoty lze snadno otestovat (zbektestovat) a vytvořit si celkem solidní statistický vzorek dat. Testování může vycházet právě z výše zmínené logiky.

Testovat a obchodovat kupř. můžeme:

odraz od pivotu do směru trendu, spekulovat na pohyb buď k supportu (při shortu) či k rezistenci (při longu)

odraz od rezistence (při shortu) a spekulovat na návrat k pivotu

odraz od support (při longu) a spekulovat na návrat k pivotu

Tento jednoduchý mustr může být základní kostrou pro obchodní plán postavený na intradenních pivotech, supportech a rezistencích. Déle je samozřejmě možné to určitým způsobem zkombinovat a zkomplikovat (kupř. přidat nějaké další indikátory jako filtry vstupu a výstupu), nebo naopak ještě více zjednodušit (kupř. hledat pouze první odraz od pivotu po otevření trhu) apod.

Pivoty v platformě LYNX Trading

Platforma LYNX trading nabízí celou řadu technických ukazatelů a pivoty samozřejmě umí spočítat taky. Chcete-li přidat pivotní linie do grafu, otevřete si příslušný trh a klikněte pravým tlačítkem, objeví se menu, ve kterém zvolíte Parametry grafu.

Zobrazí se tabulka, kde v horní části překliknete na kartu Studie a následně v levém sloupci vyberete Pivot Studie a Pivotní body. Kliknutím na šipku přidat přenesete studii do pravého sloupce, kliknutím na OK se linie zobrazí v grafu.

Pivoty se používají především v intradenním rámci, a proto je potřeba mít timeframe grafu nastavený na kupř. 15 minut, 30 minut apod. Budete li mít timeframe grafu nastaven na denní a vice, bude pivotů v grafu příliš mnoho a nijak moc Vám neprospějí.

V grafu studie zobrazí vždy 5 čar pro každý obchodní den. Prostřední čára je pivot, dvě spodní čáry jsou supporty (mohou složit pro spekulaci na nákup) a dvě horní čáry jsou rezistence (mohou sloužit pro spekulaci na prodej).