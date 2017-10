Nejlepší defenzivní akcie na světě

Pokud se čtenář/investor nechá zlákat na různá doporučení pro akcie, které by jej měly zaštítit proti tržním propadům, většinou zjistí, že jsou mu doporučovány nějaké velké společnosti z defenzivních odvětví. Logika takových doporučení je jednoduchá: Defenzíva je málo citlivá na cyklus a tudíž je dobré se k ní obrátit v době, kdy se cyklus obrací dolů (a naopak se jí stranit, když ekonomika stoupá strmě vzhůru). Jinak řečeno, během útlumu je třeba investovat do toho, co lidé musí, či chtějí nakupovat bez ohledu na jejich náladu a ekonomickou situaci. V kurzu jsou tak utility, telekomunikace, zboží běžné spotřeby, či zdravotní péče. Je to ale opravdu tak přímočaré a bez nástrah?



Zmíněná logika má skutečně jednu podstatnou vadu: Pokud si během útlumu nějaký sektor vede lépe než ostatní, ještě to neznamená, že generuje zisky. Může mít jen menší ztráty. A to samé platí o konkrétních titulech. Na stránkách Fool.com jsem před několika dny pod nadpisem avizujícím „Tři dividendové tituly prosperující při propadech trhu“ našel společností Wal-Mart, Rollins a Dollar General. Jde o typické společnosti odpovídající výše uvedenému mustru a podle mne bychom od nich při propadech trhu neměli čekat žádné zázraky. I když si skutečně mohou vést lépe než zbytek trhu, stále budou na rozdíl od hotovosti, či možná dluhopisů pravděpodobně generovat nějaké ztráty. Jedna firma z oné trojky mě ale přesto zaujala.



Společnost Rollins má značně neobvyklý obor podnikání: Brouky. Přesněji řečeno, boj s nimi a dalšími škůdci v našich domech, bytech a všech místech, kde si hodláme prosadit své právo silnějšího. Z pohledu honu na defenzivní tituly by mělo jít o trefu do černého, protože firma uspokojuje jednu z našich nejzákladnějších potřeb. A jak ukazuje následující obrázek, v krizovém období si její akcie skutečně vedla znatelně lépe než celý trh. Potvrzuje se ale opět bohužel i to, že „znatelně lépe“ stále neznamená „ziskově“:





Rollins dokáže už řadu let téměř pravítkově navyšovat tržby a analytici čekají, že tomu tak bude i v roce 2017 a 2018. Z 1,57 miliard dolarů roku 2016 by měly letos konkrétně vzrůst na 1,67 miliardy a příští rok na 1,76 miliardy dolarů . Firma má slušné geografické pokrytí trhů a radostný je i pohled na její tok hotovosti: Dokáže ze svého provozu hodně vytěžit, soustavně navyšuje dividendu, ale zatím má stále rezervy - pokud se bude její hospodaření dál lepšit (či se alespoň nebude zhoršovat) dividendy budou moci ještě znatelně vzrůst.V roce 2016 firma konkrétně vydělala 227 milionů dolarů na provozu, po investicích jí zbylo 150 milionů dolarů a na dividendách vyplatila 109 milionů dolarů . Rollins má navíc v podstatě nulové zadlužení a v rozvaze mu sedí necelých 200 milionů hotovosti. Zatím to tedy vypadá, že jde o ikonu defenzivních akcií – necyklické odvětví a předmět podnikání (beta je na hodnotě 0,27), silný tok hotovosti, ultrasilná rozvaha. Vše může zkazit valuace – drahá defenzíva je v podstatě protimluv.Kapitalizace Rollinsu dosahuje 10,32 miliard dolarů . Na její ospravedlnění by stačilo, aby oněch 150 milionů dolarů volného toku hotovosti z roku 2016 rostlo dlouhodobě o 2,5 %. Z dosavadních letošních výsledků to nevypadá, že by rok 2016 byl neopakovatelně dobrý a 2,5 % dlouhodobý růst se mi také nezdá jako přemrštěný předpoklad. Nejlepší defenzivní akcie na světě?