Pakt NAFTA: Nahradí Británie zlobivé USA?

Zdlouhavá vyjednávání o budoucnosti paktu NAFTA eskalovala v posledních měsících roztržkou mezi Kanadou a USA. Přestože dohoda z roku 1994 o volném obchodu na severoamerickém kontinentu byla v minulosti pozitivně vnímána jak demokraty, tak republikány, prezident Trump od počátku zdůrazňoval její přehodnocení jako jeden z nejdůležitějších bodů svého programu.

Po tvrdém postoji pro snížení obchodního schodku s Mexikem ve výši 64 miliard USD se Bílý dům rozhodl pro zavedení cel na výrobce letadel Bombardier a dovoz kanadského dřeva, nejnověji pak pro podání stížnosti k WTO na omezení prodeje amerického vína v kanadské provincii Britská Kolumbie. Podle Gregory Shaffera, profesora na UC Irvine School of Law, má tato strategie za úkol dotlačit kanadskou vláda k souhlasu s prioritami americké administrativy.

Za těchto okolností je dvoudenní návštěva kanadského premiéra Justina Trudeaua ve Washingtonu viděna jako pokus o znovusblížení a poukázání na důležitost kanadského trhu jako odbytiště americké zboží. Podle kanadské ministryně zahraničí Chrystie Freelandové kupuje Kanada více amerického zboží než Čína, Velká Británie a Japonsko dohromady a je tak „největším klientem USA“.

S křížkem po funuse?

Přesto se riziko odchodu USA zdá být překvapivě reálné. Robert Lighthizer, americký zástupce ve vyjednáváních, mluví o rychlém pokroku, u něhož však zdaleka není jisté, kam přesně směřuje a zda stihne nejzazší termín pro dohodu na konci prosince. Zároveň vyjednavače teprve čekají nejpalčivější otázky založené na Trumpově politice America First. Podle Dana Ujcza, amerického odborníka na obchodní právo, budou některé pozice americké administrativy jen velmi těžko skousnutelné nejen pro Mexiko, ale i pro Kanadu.

Paradoxně právě ve chvíli, kdy se budoucnost NAFTY zdá být v ohrožení, se začalo seriózněji hovořit o připojení Velké Británie k NAFTA jako o potenciálním směru, kterým by se Velká Británie mohla vydat v případě krachu jednání a opuštění EU bez dohody o volném obchodu. Britské ministerstvo pro mezinárodní obchod zvažuje připojení k NAFTA v rámci pracovní skupiny Project After, uvedl The Telegraph. Vzhledem k velikosti trhu NAFTA a kulturní blízkosti zapojených států může být právě NAFTA chápána jako lákavá alternativa pro Británii a je viděna jako největší uskutečnitelná obchodní dohoda po Brexitu.

Zda NAFTA tak dlouho vydrží je však otázka, na kterou ještě jednoznačná odpověď není.



