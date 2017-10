Rakouský skandál: Sociální média a internet jsou dobrý sluha, ale špatný pán?

Na sociálních sítích se dnes odehrává podstatná část předvolebních kampaní v každé vyspělejší zemi. Díky internetu totiž mají politici a politické strany neustálý a přímý přístup k voličům. I poprask kolem očerňující kampaně na facebooku vůči předsedovi rakouských lidovců (ÖVP) a ministrovi zahraničí Sebastianu Kurzovi, organizovaná bývalým poradcem rakouských sociálních demokratů (SPÖ) ukazuje, jak významnou roli sociální sítě mají i v rakouské předvolební kampani. Internet je ideálním nástrojem pro šíření myšlenek nebo politického programu, ale i polopravd a lží, upozornil v rozhovoru s ČTK expert na multimédia a audiovizuální média z vídeňské vyšší odborné školy grafické Martin Drexler.



V pozitivním světle se strany pokoušejí na twitteru, instagramu či facebooku ukazovat především své volební lídry a vtisknout jim touto cestou určitou image. Jedenapadesátiletý rakouský kancléř Christian Kern (SPÖ) i 31letý Kurz se tak na předvolebních videích rádi ukazují, že pocházejí z prostých poměrů. Všichni rakouští volební lídři pak na sociální sítě každý den umísťují krátká reportážní videa o průběhu předvolebních mítinků v celé zemi. Zelení, které do voleb vede 60letá Ulrike Lunaceková, se snaží zaujmout i špetkou humoru a nabízí prostřednictvím twiteru a facebooku ke koupi trička s úderným heslem "Liberté, Égalité, Ulriké".



Svobodná strana Rakouska (FPÖ), označovaná za pravicově populistickou, dokonce na YouTube umístila epizody ze života fiktivních manželů Huberových, kteří se potýkají s davem nevítaných hostů. Jde o neskrývanou narážku na migranty a jejich údajně nespravedlivě snadný přístup k rakouským sociálním dávkám, tedy jedno z hlavních témat kampaně před nedělními parlamentními volbami.





Mediálnímu expertovi Drexlerovi na sociálních sítích vadí jejich povrchnost a schopnost manipulace či šíření polopravd. "Musím při veškerém respektu vůči rakouskému obyvatelstvu říci, že lidé nejsou dostatečně bystří, aby to poznali. Všechny tyto metody narušují a bohužel komplikují možnost osobního nalézání pravdy, kterou by člověk měl znát při odevzdávání hlasu," řekl Drexler ČTK Nejvíc rakouskou předvolební kampaň zasáhly dvě falešné facebookové stránky, které měly oslabit favorita voleb Kurze. Účet s názvem "Vše o Sebastianu Kurzovi" měl dokonce rasistický a antisemitský ráz. Ačkoli pochází z okruhu bývalého poradce sociálních demokratů, kontroverzního Izraelce Tala Silbersteina, vedení SPÖ se od nich jasně distancovalo. Dalšímu propadu svých preferencí však už strana nezabránila.Aféra paradoxně SPÖ dopomohla k explozi zájmu o její skutečné facebookové stránky. Podle údajů společnosti Storyclash tak SPÖ v počtu interakcí na jejím facebookovém profilu mohutně unikla lidovcům a téměř se dotáhla na FPÖ, která je pokládána za nejobratnější stranu, pokud jde o využívání sociálních sítí.Rakouské politické strany jsou však poměrně tajnůstkářské, pokud jde o výši nákladů na politickou reklamu na internetu. SPÖ přiznala, že na sociální média a správu různých webových stránek vynaloží kvůli letošní kampani 600.000 eur . Liberální NEOS uvádí položku 90.000 eur a FPÖ tvrdí, že jde o 15 procent jejího rozpočtu na kampaň. ÖVP odmítla na dotaz deníku Die Presse uvést jakékoli údaje.Komunikovat s voliči prostřednictvím sociálních médií je pro strany nejen pohodlné, ale přes veškeré náklady i efektivní. Tradiční média pak často příspěvky politiků na sociálních sítích dál rozebírají. Politici tak mohou nastolovat témata, aniž by k tomu museli pořádat tiskové konference a vystavovat se tak nepříjemným otázkám novinářů.Do budoucna však spatřuje Drexler nebezpečí hlavně v tom, že strany mohou využívat mechanizovaných a automatizovaných odpovědí v chatech, přičemž většina lidí netuší, že je napsal počítač. Dalším negativním jevem je pak podle něj přebírání množství obsahu ze sociálních sítí tradičními médii.Rakouští politici si na roli médií často stěžují z důvodu, že podle nich nadržují konkurenci. V mnoha případech mohou být takové výtky oprávněné. Například tykání mezi politiky a zástupci médií není ničím zas tak neobvyklým."Zažíváme bezpříkladnou mediální kampaň. Bulvární média Österreich a Kronen Zeitung zkrátka nechtějí, abychom volby vyhráli, a myslí si, že mohou společně s ÖVP rozhodovat," postěžoval si Kern ve víkendovém rozhovoru s levicově-liberálním deníkem Der Standard. "Obecně si žurnalisté u nás často pohrávají s náladami, místo aby se zabývali věcnými otázkami. Proto u nás noviny výrazně ztrácejí vliv jakožto komunikační platforma. To je střízlivá analýza," vzal na sebe rakouský kancléř roli experta na média.Politolog z Vídeňské univerzity Thomas Meyer mu však dává za pravdu. "Stále důležitější jsou skutečně sociální sítě. Mnoho aktivit stran jako plakátové prezentace nebo propagační spoty jsou k vidění na YouTube nebo facebooku ," poznamenal Meyer.Tradiční volební plakáty z ulic rakouských obcí ale ani zdaleka nezmizely, byť se vyznačují nenápaditostí ve sloganech jako "Jisté důchody pro všechny" (SPÖ) nebo "Spravedlivé daně pro všechny - dědická daň je nespravedlivá" (FPÖ). Svým obřím plakátem na činžovním domě u vídeňského tržiště Naschmarkt se pokusili ze šedi vystoupit opět Zelení slovní hříčkou se jmény předsedů tří největších stran (SPÖ, ÖVP a FPÖ) "Im Kern ist Kurz ein Strache", což se dá přeložit: V jádru je Kurz jenom (Heinz-Christian) Strache."Myslím, že volební plakáty se ocitají stále více v defenzivě, ale z Rakouska, kde je jedna z největších hustot plakátovacích ploch na světě, jen tak nezmizí," domnívá se Drexler.