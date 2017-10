Akciové indexy v USA a Japonsku na nových rekordech (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

R2G Rohan vlastní v textilce Pegas Nonwovens bezmála 90% podíl.

Po vzoru asijských a amerických akcií by měly i ty evropské otevřít do plusu.

Dnešek nepřinese žádné nové makroekonomické ukazatele. Pozornost trhů se tak bude věnovat zápisu z posledního zasedání americké centrální banky. Ta by měla letos ještě jedno zvýšení úrokových sazeb o 25 bb dodat, v příštím roce by měly následovat další tři takové kroky.

Výsledky hospodaření dnes ve Spojených státech zveřejní investiční společnost BlackRock a aerolinky Delta Air Lines.

Obchodování na zámořských trzích

Americké akciové indexy opětovně vylepšily svoje rekordní maxima. Technologický Nasdaq vzrostl o 0,1 %, S&P 500 přidal 0,2 % a průmyslový Dow Jones připsal dokonce 0,3 %. Hlaním tahounem celého amerického akciového trhu byly akcie spotřebních firem, za zmínku pak určitě stojí vzestup akcií řetězce Wall-Mart Stores o 4,5 %. Nákupní náladu podpořily i energetické společnosti, jejichž akcie rostly v reakci na zvyšující se ceny ropy.

Většina asijských trhů navázala na vývoj v USA a i zde si akcionáři mnou ruce. V Japonsku dnešní obchodování ozdobil index Nikkei 225 novým maximem za téměř 21 let, když mu k rekordu stačil zisk ve výši 0,3 %. Nejvýnosnějším trhem se dnes stal ten jihokorejský, který poskočil o více jak jedno procento nahoru. V těsném závěsu se za ním s 1 % držel tajwanský index. Naopak Malajsie ani Indonésie úsměv na tvářích akcionářům nevykouzlila, když tamní trhy klesly o 0,3 %, respektive 0,7 %.

Dnešní zápis z posledního zasedání Fedu by měl potvrdit očekávané zvýšení úrokových sazeb na prosincovém zasedání. Nemyslíme si, že by postupné zpřísňování měnové politiky mělo mít zásadně negativní dopad na ceny akcií, když by tento pro akcie nepříznivý faktor měl být kompenzován solidním hospodářským růstem. Očekáváme tak minimální reakci trhů na dnes zveřejněný zápis.

Pegas Nonwovens

Dle výsledků nabídky převzetí společností R2G Rohan Czech drží nový majoritní vlastník 88,49% podíl v textilce Pegas. Tato výše podílu je nedostatečná k vytěsnění zbývajících minoritních akcionářů, na druhou stranu valná hromada má dostatek hlasů ke schválení vyřazení akcií z obchodování na pražské burze. Vzhledem k nedávným komentářům majoritního vlastníka lze tento krok očekávat. Ač strategie Pegasu se pod křídly R2G Rohan Czech zřejmě nebude výrazně lišit od stávající, je velmi pravděpodobné omezení, popřípadě úplné zrušení výplaty dividendy. Z oznámení rovněž vyplývá, že firma R2G Rohan Czech do dnešního dne nenabyla žádné akcie mimo nabídku. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučujeme akcie Pegasu nadále prodávat.