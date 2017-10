Rozbřesk: Nedostatek zaměstnanců bariérou dalšího růstu Česka

Situace na českém trhu práce je každým měsícem stále napínavější. Na jedné straně klesá míra nezaměstnanosti, která v posledním měsíci propadla už na 3,8 %, na straně druhé firmy hledají stále více nových zaměstnanců. A za vším můžeme hledat především silný růst české ekonomiky, zejména pak průmyslu, který vytváří rekordní počet volných pracovních míst. Tentokrát se jejich počet vyšplhal už na historických - více než 206 tisíc. Na jedno pracovní místo tak v průměru připadají méně než dva nezaměstnaní. Je to samozřejmě jen průměr, ale výrazné zlepšení situace za poslední dva roky je vidět v podstatě ve všech okresech ČR.



Volných pozic sice přibývá, nicméně zájem firem o konkrétní profese se mění jen minimálně. Stále největší zájem panuje o montážní dělníky, pomocné dělníky ve výrobě, pomocné profese ve stavebnictví, řidiče a kvalifikované řemeslníky. Navíc se struktura inzerátů firem nabízejících práci za posledních deset měsíců příliš nezměnila, a tak rostou jen poptávané počty zaměstnanců a mírně se zvyšují i nabízené mzdy. Nedostatek lidí je navzdory historicky nejvyšší zaměstnanosti v ekonomice stále markantnější a možnosti najít nové zaměstnance na trhu stále menší. Nevyhnutelným výsledkem těchto dvou trendů je tak zrychlování růstu mezd, které bylo jasně vidět už v první polovině roku, kdy se mediánová mzda zvýšila o více než 8 %. To nepochybně zahýbe i se mzdovými náklady firem, nicméně jejich průměrný roční růst za posledních osm let dosahoval v eurech 1,3 %, a průměrné mzdové náklady firem v ČR včetně daní byly 8. nejnižší v rámci celé EU. Dlužno dodat, že zásluhu na tom mělo i umělé oslabení koruny, a tak naopak její letošní posílení s těmito statistikami nepochybně ještě zahýbe. ČR se dostane opět před Slovensko, které zatím bylo pro zaměstnavatele dražší už od roku 2014.



A co čekat dále? V následujících měsících dojde ještě k mírnému poklesu nezaměstnanosti, nicméně v závěru roku, kdy budou končit úvazky na dobu určitou, opět nezaměstnanost krátkodobě (jako již tradičně) vzroste. ČR si i tak nepochybně udrží pozici země s nejnižší nezaměstnaností v rámci celé EU.



TRHY



CZK a dluhopisy

V průběhu včerejška se už koruna nesnažila dobývat nová post-exitová maxima a držela se těsně nad 25,85 EUR/CZK. Po silné pondělní nadílce už z domácí ekonomiky žádná významná data nepřišla a hned tak ani nepřijdou. Inflace spolu s dalšími čísly podporuje odhodlání ČNB pozvolna zvyšovat sazby, nicméně další zasedání bankovní rady bude až 2. listopadu.



Poměrně klidný den má za sebou i bondový trh. Výnos desetiletého státního dluhopisu se udržel nad 1,30 %, nicméně kratší konec opět mírně poklesl. Nejspíše si dále žije příběh vysoké likvidity a zájmu zahraničních investorů, kteří pozice v českých dluhopisech neopustili ani po exitu. Dnes se bude MF snažit na trhu získat delší peníze a v rámci emisí pěti, deseti a patnáctiletého dluhopisu by rádo získalo 12 mld. korun. Výsledky budou nepochybně zajímavé nejen z pohledu výnosů, které za poslední měsíc viditelně vzrostly, ale i z pohledu zájmu investorů.



Zahraniční forex

Stažení plánů na vyhlášení nezávislosti ze strany katalánské vlády včera pomohlo eurodolaru k tomu, aby smazal další ztráty z uplynulých týdnů. Katalánská kauza tak možná přestane být na periferii eurozóny tou hlavní - časem by ji však měly vystřídat blížící se volby v Itálii. V této souvislosti je třeba zmínit, že italský parlament dnes bude hlasovat o důležitém volebním zákonu, který určí, podle jakého klíče se budou rozdělovat mandáty v parlamentu.

Jinak dnes eurodolar bude sledovat zápis z posledního jednání Fedu, které vyznělo vcelku jestřábím způsobem. Na tržních očekáváních, která počítají s tím, že Fed v prosinci zvýší úrokové sazby, by se ale nic zásadního nemělo změnit, a tudíž i dopad na dolar by měl být malý.



Ropa

Cena ropy Brent se včera vydala vzhůru, nicméně pohyb se odehrál v rámci intervalu vytyčeného v minulých týdnech. S větším odstupem lze tak říci, že žádné zásadnější zprávy tak trh v současnosti nemusí vstřebávat.

Pozornost se tento týden kromě čísel o zásobách v USA (o den opožděných) soustředí na měsíční zprávy z trhu. Dnes tu svou zveřejní OPEC, který patrně pochválí současný vývoj na trhu, jenž je patrně ve znamení odbourávání zásob. Zajímavější však budou závěry zítřejší zprávy IEA, a to zejména pro rok 2018, neboť výhled na něj prozatím není z hlediska producentů nijak zvlášť růžový.