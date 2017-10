Středeční obchodní seance 11. 10. 2017

Středa 11. 10. 2017 ---------------------------------

USA: DJIA (+0,31 %), S&P500 (+0,23 %) a NASDAQ (+0,11 %).

Evropa: DAX (-0,21 %), CAC40 (-0,04 %), FTSE 100 (+0,40 %).

Čína: Hang Seng (+0,06 %), Shanghai Comp. (+0,15 %), CSI 300 (+0,26 %).

Japonsko: Nikkei 225 (+0,28 %).

-------------------------------------------------------------

Makroekonomický kalendář

-------------------------------------------------------------

FED: (20:00) – FOMC Minutes - Zápis ze zasedání americké centrální banky

/CL: (22:30) – Týdenní změna zásob ropy WTI: oček. ?, min. -4,079 M.

-------------------------------------------------------------

Zámořské akciové indexy během druhé obchodní seance opět navázaly na růst z posledních dní a dostaly se na nová historická maxima. Dařilo se sektoru utilit a spotřebního zboží. Před dnešním zveřejněním FOMC Minutes posiloval i sektor financí. Akcie společnosti Wal-Mart posílily téměř o 5 % poté, co společnost zveřejnila plán o odkupu vlastních akcií v hodnotě 20 mld. dolarů a nastínila očekávání 40% růstu tržeb z internetového prodeje v nadcházejícím roce.

Mezinárodní měnový fond zlepšil výhled růstu globální ekonomiky na letošní i příští rok, v obou případech o 0,1 procentního bodu proti předchozí prognóze. Na letošní rok tak fond počítá s růstem globálního HDP o 3,6 %, na příští rok se zrychlením růstu na 3,7 %. MMF to uvedl v úterý ve své pravidelné podzimní zprávě o výhledu světové ekonomiky.

Dnešní obchodní seance bude ve znamení zápisu z posledního zasedání americké centrální banky. Lze tak očekávat zvýšenou volatilitu zejména na americkém dolaru. FOMC ponechal v září ve své prognóze jedno zvýšení sazeb v letošním roce a další tři zvýšení v roce 2018. To naznačuje důvěru v to, že inflace, která byla po většinu roku slabá, by podle Fedu měla v následujících měsících posílit. Díky pondělnímu svátku v USA se také posouvají reporty týdenní změny zásob ropy, institut API je zveřejní dnes, agentura EIA během zítřejšího dne společně se zásobami plynu. Japonský Nikkei během asijské seance navázal na včerejší maxima amerických indexů a uzavřel na nejvyšší hladině od roku 1996. Zatímco v USA dnes plnohodnotně začíná výsledková sezóna, kdy reportují výsledky společnosti DAL a BLK, v Evropě se pozornost investorů nadále upírá na autonomní snahy Katalánska. Tamní premiér pozdržel formální vyhlášení nezávislosti na „několik týdnů“, během kterých hodlá vyjednávat s Madridem.

Výsledková sezóna 3Q 2017: DAL, BLK