Zápis ze zasedání Fedu by mohl zastavit propad dolaru (Ranní zpráva z finančního trhu)

Obchodování s hlavním měnovým párem pokračovalo včera ve velmi klidném duchu. Trochu oživení by dnes mohl přinést zápis ze zářijového zasedání americké centrální banky. Fed stále počítá s ještě jedním zvýšením sazeb v letošním roce a trojím v roce 2018. Pokud zápis potvrdí, že Fed je odhodlán tyto kroky učinit, dolar by měl posílit. Obchodování se středoevropskými měnami by mělo i dnes zůstat nezajímavé.

Zápis ze zasedání Fedu pravděpodobně pomůže dolaru

Zápis z posledního jednání amerického Fedu by mohl přinést oživení na trh eura s dolarem. FOMC ponechal v září ve své prognóze jedno zvýšení sazeb v letošním roce a další tři zvýšení v roce 2018. To naznačuje důvěru v to, že inflace, která byla po většinu roku slabá, by podle Fedu měla v následujících měsících posílit. Několik členů měnového výboru se navíc domnívá, že i přes zvyšování sazeb se celkové měnové podmínky v USA uvolňují. To by je mohlo přimět k dalšímu zvyšování sazeb i přes horší inflační výhled. Zveřejnění zápisu by tak mohlo dolaru přinést dočasnou podporu a zastavit jeho sestupný trend.

Dolar pokračoval v oslabování

Dolar včera pokračoval v oslabování proti většině hlavních měn. Euro na něj v průběhu včerejška získalo přibližně 0,4 %. Dnešní evropskou seanci nejobchodovanější měnový pár podle všeho otevře blízko úrovně 1,181 USD/EUR.

Maďarská jádrová inflace na pětiletém maximu

Včerejší obchodování na středoevropských devizových trzích se odehrávalo ve velmi klidné atmosféře. Kurz koruny se pohyboval v úzkém pásmu pěti haléřů mezi 25,87 a 25,92 CZK/EUR. Dařilo se polskému zlotému, který posílil o 0,2 % a obchodování zavíral kolem hladiny 4,290 PLN/EUR. Ještě o něco lépe si vedl maďarskému forint, který posílil o čtvrt procenta na 310,8 HUF/EUR. V Maďarsku sice byla podle včerejší zprávy tamního statistického úřadu inflace za září nižší, než analytici očekávali, nicméně jádrová inflace podle centrální banky dosáhla na své pětileté maximum na 2,6 % a i ostatní důležité cenové agregáty ukazují na mírně silnější inflační tlaky do budoucna.

Ani dnešek by neměl nabídnout jiný obrázek, když v regionu nebudou zveřejněna vůbec žádná data.