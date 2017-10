Hlavní investiční téma roku 2018: Inflace a (ne)fungující Phillipsova křivka

Globální trh práce se možná dostal do bodu, kdy mzdy začnou růst rychleji než doposud. Již za několik týdnů tomu také bude 59 let od chvíle, kdy ekonom William Phillips popsal vztah mezi inflací a nezaměstnaností. Je velmi jednoduchý: Když se nezaměstnanost nachází nízko, roste poptávka po zaměstnancích a ta tlačí mzdy nahoru. Vyšší platy pak znamenají vyšší náklady pro firmy, které je promítají do prodejních cen. Opačný proces funguje v případě, že nezaměstnanost je vysoká. Jeffrey Kleintop ze společnosti Charles Schwab uvažuje nad tím, nakolik je tento vztah relevantní nyní a nad významem inflačního vývoje pro další vývoj na trzích.

Síla popsaného vztahu mezi nezaměstnaností a inflací závisí na tom, na jakých úrovních se nezaměstnanost pohybuje. Pokud například klesne z 11 % na 10 %, není dopad tak vysoký, jako když se sníží z 6 % na 5 %. A vztah také funguje jen ve středně dlouhém období, ale ne v období dlouhém, tedy během několika cyklů. I Milton Friedman poukazoval na to, že vlády nemohou dlouhodobě snižovat nezaměstnanost tím, že by zvyšovaly inflaci.



Inflace a nezaměstnanost se tedy během cyklu obvykle pohybují opačným směrem. Technologie sice omezují růst mezd a inflace během současného cyklu, ale jak bylo zmíněno, i nyní jsme pravděpodobně v bodu, kdy cenový růst nabývá na síle. Když se nezaměstnanost dostala na dnešní úrovně během posledních tří cyklů, inflace se zvyšovala až do chvíle, než přišla recese. Její současné zvýšení je ale do značné míry taženo vyššími cenami ropy. Pokud tedy nepřijde razantnější růst mezd, není pravděpodobné, že současné tempo zvyšování inflace bude udržitelné.