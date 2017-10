Senátní bitva o „psa“

Právní elektronický systém pro podnikatele – tzv. „PES“ dnes bude projednáván v Senátu. Velmi reálně mu hrozí, že nebude schválen, jelikož jej senátní výbory zamítly. Novelu zákona o hospodářské a agrární komoře by museli projednat noví poslanci.

Hospodářská komora České republiky stojí za Právním elektronickým systémem pro podnikatele – zkráceně PES i přesto, že hrozí jeho neschválení senátory. Ti o něm budou jednat dnes, jejich kolegové ve výborech – Ústavně-právním a výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu nebyly doporučeny ke schválení. Zdeněk Zajíček z ICT Unie a hospodářské komory, který za vznikem „psa“ stojí, upozorňuje, že systém je jen zobrazením povinností podnikatelů v uživatelsky přívtivém prostředí. Samotné podnikatelské povinnosti by měly být součástí nových zákonů. „Na jejich konci by měla být tabulka povinností, které nový právní předpis přináší. My ji vezmeme a implementujeme ji do našeho systému. Proto jsme přesvědčeni o tom, že by povinnosti, které jsou vynucovány daným zákonem, do něj zapsal autor zákona. Tato data – tedy seznam povinností – budou otevřená data se kterými může pracovat každý, kdo má zájem. Pokud by se tedy objevil někdo jiný, kdo by chtěl s těmito daty pracovat, tak může,“ řekl Zajíček. Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý řekl, že je naprosto logické, aby se tohoto úkolu ujala právě Hospodářská komora, která je jediným podnikatelským svazem zřízeným zákonem.

Poslanci Martin Kolovratník (ANO) a Zbyněk Stanjura (ODS), kteří v poslanecké sněmovně zákon hájili, uvedli, že se nestává často, aby novelu podepsali zástupci všech politických stran. „Proto jsem očekával, že to projde lehce. Pak jsem byl tedy velice překvapen, když předseda poslaneckého klubu ČSSD v poslední čtení naprosto otočil,“ řekl Kolovratník. Podle Stanjury, i kdyby senátoři novelu zákona neschválili, stál by tento nápad za to ho v novém volebním období „zvednout ze země“ a zkusit prosadit znovu.

Vladimír Dlouhý odmítl námitky kritiků systému, že v případě schválení, Hospodářská komora získá nové pravomoci a daleko větší vliv. „Nechápu v čem by Komora získala vliv. My jenom budeme zpracovávat to, co vytvoří poslanci a senátoři a chceme to zprostředkovat podnikatelům,“ řekl Dlouhý. Podotkl, že pokud dnes senátoři novelu zákona neschválí, Hospodářská komora bude s tímto systémem dále pracovat. „Spoléháme na to, že mluvíme s poslanci, kteří rozumí tomu záměru. Je možné, že změníme některé věty, ale dokud nedosáhneme toho, aby byly povinnosti přílohou zákona, dál se neposuneme. Pokud to dnes spadne pod stůl, začneme připravovat nový návrh zákona. Cílem rozhodně bude, aby povinnosti vyplývající ze zákona, byly přílohou nových právních předpisů. Pokud by to tak nebylo, tak podnikatelé nebudou mít dovolání v případných soudních sporech či správních řízeních,“ dodal Zajíček.

Pokud by novela zákona prošla, v první vlně do konce roku 2018 se do systému dostanou jen přílohy 13 zákonů. Teprve až na konci roku 2023 by měl PES obsahovat všechny povinnosti vyplývající z národní legislativy. Autoři chtějí začít s daňovou legislativou, zákoníkem práce a úpravami odvodů sociálního a zdravotního pojištění. Novela, kterou nyní navrhují poslanci, současně ukládá novou povinnost pro legislativce: Ke každé nové zákonné úpravě se automaticky připojí přehled povinností, aby ho Hospodářská komora mohla včlenit do elektronického systému.

Nejmenší podnikatelé (živnostníci) by za službu platili tisíc korun ročně, největší, kolem 25 tisíc.

Jiří Reichl

