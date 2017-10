Migrace: Jaké plány mají po volbách politické strany?

Migrace je jedno z nejzásadnějších témat pro letošní volby. Přestože migrační vlna Českou republiku v podstatě minula, téma uprchlíků ve společnosti stále vzbuzuje emoce. Na rozdíl od jiných témat se většina politických stran v postojích shoduje. Klíčové je podle nich i nadále odmítat povinné kvóty nebo řešit problémy v zemích, odkud uprchlíci přicházejí.

Obavy z migrace a přílivu uprchlíků jsou podle odborníků u Čechů spíše obecné. Už z toho důvodu, že hlavní migrační tok Česko minul a Evropa hlavní nápor zažila před dvěma lety. Přesto bude toto téma hrát ve volbách svou roli.

"Je to nespecifická obava. Ale to, že není specifická, vůbec neznamená, že nebude hrát v těch volbách roli. Bude určitě hrát v těch volbách roli. Zejména ti lidé, kteří se moc o politiku nezajímají a jsou náchylní věřit jednoduchým sdělením. Asi přijdou hlasovat právě za to, aby se ta migrace do České republiky vůbec nedostala," řekl sociolog a specialista na volební průzkumy Jan Herzmann.

Strany se například shodují v tom, že je podle nich nutné zavést přísné kontroly pro ty, kteří se chtějí dostat do Evropy. "Čeští občané jsou solidární. Musí však být za každou cenu zajištěna bezpečnost. Takže jsem přesvědčena, že bychom k tomu měli přistoupit podobně jako je to ve Spojených státech," řekla místopředsedkyně TOP 09 Helena Langšádlová.

"Poměrně striktně oddělovat ekonomickou migraci a uprchlíky válečné. Ten systém obnovit a jeho schopnost to kontrolovat. Z toho hlediska vlastně pokud možno eliminovat ekonomickou migraci a diskutovat otázku těchto uprchlíků," řekl Ivan Gabal, poslanec KDU-ČSL.

"Potřebujeme chránit schengenskou hranici. Hlavně potřebujeme mít rozumnou migrační politiku, to znamená, aby sem nepřicházeli lidé, kteří představují bezpečnostní riziko, abychom dokázali ty, které chceme pustit do Evropy, vybírat v uprchlických táborech," řekl Petr Fiala, předseda strany ODS.

ANO a ČSSD chce potenciální voliče přesvědčit o tom, jakou práci dělaly ve vládě v problému migračních cest. "My máme i dohodu s okolními státy v rámci středoevropského bezpečnostního prostoru, že v případě obnovení té balkánské cesty jsme schopni tu jihovýchodní hranici Shengenského prostoru chránit," řekl předseda obrany Martin Stropnický (ANO).

Pro Stranu přímé demokracie je migrace klíčovým tématem, kterým chtějí oslovit voliče. "My prosazujeme nulovou toleranci nezákonné migraci a nulovou toleranci v rámci současné migrační vlny," řekl Tomio Okamura, předseda SPD

Česko patří mezi země, které odmítají povinné kvóty na přerozdělování migrantů a bude patrně tento postoj zastávat i nadále.

"Klademe prioritu na to, aby uprchlík, nebo občané těch jednotlivých zemí, mohli zůstat doma nebo v regionu jim velmi blízkém," řekl místopředseda sněmovny Radek Ondráček (KSČM).

Své postoje museli dát najevo i Piráti, kteří se chtějí letos pokusit do Sněmovny dostat. "Piráti nejsou vítači. My prosazujeme racionální přístup k otázce migrace. To znamená udržení stávajících zákonů a pomoc tam na místě, kde je to potřeba. Myslíme si, že Evropská unie by měla vytvořit určitou bezpečnostní složku v rámci existujících struktur, například propojenou s NATO," řekl za Piráty senátor Libor Michálek.

Většina politických stran se v tématu migrace v zásadních bodech shoduje. Rozdíl je spíše v tom, jak velký důraz ve svém předvolebním boji na toto téma kladou.