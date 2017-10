Andrej Babiš až za Ivanem Bartošem a Petrem Machem.

Další z velkých předvolebních debat se, zásluhou MF Dnes, konala ve speciálním studiu zřízeném v hotelu InterContinental. Pozvání přijalo dvanáct hostů: Marian Jurečka (KDU-ČSL), Matěj Stropnický (Strana zelených), Jan Skopeček (ODS), Lubomír Zaorálek (ČSSD), Andrej Babiš (ANO), Jan Farský (STAN), Marek Ženíšek (TOP 09), Ivan Bartoš (Piráti), Jiří Dolejš (KSČM), Petr Mach (Svobodní), Petr Robejšek (Realisté) a Tomio Okamura (SPD). Pořadí účastníku je uvedeno podle toho, jak na obrazovce stáli u svých pultíků zleva doprava.

Akci moderovali a na dodržování vymezeného času přísně dbali: Šéfredaktor MF DNES Jaroslav Plesl a Vladimír Vokál z iDNES TV. Na pořadu debaty bylo šest témat: EU včetně migrace a přijetí €, EET, zdravotnictví, školství, doprava a důchody.

V průběhu akce měli ti, co vysílání internetové televize sledovali, k dispozici 12 hlasů, které mohli dát podle sympatií zúčastněným. Hlasování dopadlo takto: Bartoš (24 %), Petr Mach (16 %), Babiš (15 %), Okamura (12%), Skopeček (7 %), Robejšek a Ženíšek (6%), Farský (4 %), Jurečka a Zaorálek (3 %), Stropnický (2 %), Dolejš (1 %). Že součet není přesně 100, jde asi na vrub způsobu zaokrouhlování. Že nejde o kvalifikovaný průzkum veřejného mínění snad ani netřeba dodávat.

Tradičně se ještě podrobněji zaměřím na oblast penzí s konspekty vyjádření politiků (bez komentáře). Zástupce TOP 09, v souladu s předvolebním heslem strany neuhnul, označil za nešťastné, když vláda před volbami přidává důchodcům, aniž by věděla, kde na to vezme, rovněž postrádá systémové opatření do budoucna. Bartoš zopakoval pirátský námět na další pilíř systému, při zachování průběžného. Mělo by být rovněž o státem garantovaný. Dolejš o potřebě zachování průběžného systému financování nepochybuje a v rámci valorizací by se zaměřil zvlášť na starodůchodce. Šéf Svobodných potřebu plynulých valorizací svázal s předvolební manipulací tímto institutem. Robejšek volal po nutnosti většinové shody. Do doby jejího dosažení je pro pokračování valorizací a posílení role rodiny ve smyslu její schopnosti postarat o starší generaci. Okamura propagoval jednotné valorizace a zvednutí nejnižších důchodů na úroveň minimální mzdy. Jan Farský se připojil k těm, kterým leží na srdci penze budoucích seniorů, ale těm současným nechce právo na důstojný život upírat. Více méně byli ve shodě zástupci Ano a ČSSD. Babiš i Zaorálek se totiž mohli pochlubit konkrétně čísly, co pro seniory v tomto období udělali, navíc i snížením částky, kterým stát "dorovnává" vybrané pojistné. Pro příští rok se dokonce očekává přebytek na účtu. Kromě toho předseda ANO pro futuro navrhuje navýšit základní výměru důchodu - 448 korun měsíčně pro každého. Skopeček uznal, že stávající penze jsou nízké, nicméně se zároveň se vyslovil pro potřebu a kompromis ve věci penzijní reformy. Stropnický mluvil o minimální penzi 10000 Kč, přišel však především s ideou "zpětných hypoték" cestou odprodání bytů státu, přičemž senioři by v nich dožívali až do smrti a zároveň pobírali rentu. Jurečka udržitelnost systému podmiňoval nutností zvýšit natalitu a podporou státu v tomto směru.

Proběhla rovněž anketa o udržitelnosti průběžného systému. Pokud jsem správně zaznamenal někdy nepříliš jasná vyjádření, tak pozitivně se vyjádřila většina účastníků debaty v poměru sedm ku pěti. Pro průběžný systém hovoří především jeho mnoho desítek let trvající praktické ověření a přímé propojení vždy s aktuální mzdovou a cenovou hladinou, tudíž i vazbou na kurzovou úroveň.Tohle vše lze obtížně zaručit u systémů typu zrušeného "druhého pilíře," především pro jeho dlouhodobost. Za velmi laický, až vulgární příklad problematičnosti lze uvést současnou máslovou paniku. Spořící proces zrušeného systému započal v době, kdy čtvrtka másla přišla na 20 až 30 korun, nyní je to prakticky dvojnásobek, a to cca čtyřicetiletý horizont konce spoření je u těch nejmladších ještě " za horami." Přitom příkladmo operuji jenom s cenou másla, resp. běžnou inflací...



Další informace a zajímavosti zde , třeba quasitest "vysokooktanové" hořké čokolády.