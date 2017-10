Status pozorovatele v eurozóně by byl signál, že se s námi počítá

Pavel Drahotský, ředitel Saxo Bank pro střední a východní Evropu

Vláda ČR chce na závěr svého mandátu prosadit Česku status pozorovatele v eurozóně. Na jednání ministrů financí eurozóny by tak ráda měla i svého zástupce. Jedná se o pragmatické řešení, pokud nechceme ztratit kontakt s vývojem a máme zájem ukázat, že s námi Unie může počítat. Před volbami tím navíc naznačujeme, že dosud spíše skeptický přístup české vlády k přijetí eura se nyní mění.

O vzniku takzvaného statusu pozorovatele v eurozóně nedávno informoval premiér Sobotka české velvyslance. Považuji to za jednoznačně pozitivní zprávu. Koneckonců, vždy je lepší být u vzniku zásadních rozhodnutí, i když je nemůžeme přímo ovlivňovat. Otázkou zůstává, jakou podporu premiér k tomuto kroku získá a jak se k požadavku budou stavět zástupci zemí platících eurem. V každém případě je tento náš krok důkazem, že chceme zůstat v kontaktu se západoevropskými zeměmi. Abychom byli schopni připravit se na možný vstup eura, možnost vidět přímo do euro kuchyně je nezpochybnitelným přínosem.

Držme krok s ostatními zeměmi eurozóny

Lze očekávat, že eurozóna bude v pohybu a pozorovatelský status může být nástrojem, jak udržet krok a být připraven. Rozhodnutí eurozóny nás tak jako tak již teď ovlivňují. Negativně bych proto vnímal, pokud by se nám země platící eurem měly vzdalovat, nebo pokud bychom se měli my vůči nim intenzivněji vymezovat. Příkladem nám může být Británie, která se pokoušela vyjednat s Unií speciální podmínky. Brát z EU jen pozitiva se však britským politikům vymstilo a voliči ve volbách demonstrovali svůj nesouhlas. Pokud jsme součástí celku, nese to svá pozitiva i negativa.

Přijmout euro se nám ekonomicky vyplatí

Koruna je pevně navázána na euro a po celou dobu intervencí ČNB se naše ekonomika chovala tak, jako bychom euro už měli. Z mého subjektivního hlediska vnímám, že je v našem zájmu euro přijmout. Určitě to má více přínosů než zůstat v současné situaci. Nejen že bychom měli větší vyjednávací sílu s evropskými partnery, ale hlavně bychom byli atraktivnější pro zahraniční investice. Pro mnoho společností podnikajících v nízko maržovém byznysu je lokální měna nezanedbatelným rizikem a je škoda kvůli ní přicházet o lukrativní obchody. Pokud by se v eurozóně našla podpora našeho návrhu na status pozorovatele, bude to signál, že se s námi počítá.

O autorovi:

Od roku 2017 je ředitelem Saxo Bank pro střední a východní Evropu. Pražskou kancelář Saxo Bank vedl od roku 2014. V minulosti pracoval osm let v Citibank, kde měl na starosti celý prodej investičních nástrojů včetně spolupráce se třetími stranami. Americkou banku opustil v roce 2011 v pozici viceprezidenta a ředitele investičních produktů. Poté se věnoval profesionální správě majetku. Dlouhodobě se zajímá o ekonomická témata, politiku a vše ostatní, co má nebo může mít vliv na obchodování a investování.